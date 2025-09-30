Topo

Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

30/09/2025 16h10

O Real Madrid mostrou sua força nesta terça-feira (30) ao golear o Kairat Almaty por 5 a 0 no Cazaquistão, com três gols de Kylian Mbappé, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. 

Após um início frenético do time cazaque no Estádio Ortalyk, o craque francês colocou seu time na frente convertendo um pênalti aos 26 minutos e ampliou a vantagem no início do segundo tempo (52') numa jogada em que avançou em velocidade.

O terceiro do atacante veio aos 73 minutos de jogo num lance em que finalizou com um chute potente da entrada da área.

Seu compatriota Eduardo Camavinga se juntou à comemoração com outro gol, desviando de cabeça na reta final (83'). E já nos acréscimos (90'+3) Brahim Díaz fechou a goleada do gigante da capital espanhola. 

Com esta vitória, que serve como reabilitação após a dura derrota sofrida diante do rival Atlético de Madrid (5 a 2) no sábado, pela LaLiga espanhola, o clube merengue permanece invicto na competição continental, onde, em meados de setembro, venceu o Olympique de Marselha por 2 a 1 em sua estreia, no Santiago Bernabéu.

Depois desta longa viagem até o Cazaquistão, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso volta a campo em Madri para a terceira rodada da Liga dos Campeões, contra a Juventus, no dia 22 de outubro. 

A equipe 'merengue' não poderá contar com Dani Carvajal, com uma lesão na panturrilha da perna direita e punido com uma suspensão de duas partidas após dar uma cabeçada no goleiro do Olympique de Marselha, Gerónimo Rulli.

