Rainha da Cavalgada morreu engasgada no CE: 'Não houve violência', diz pai

A modelo Gabrielly Moreira, encontrada morta em uma casa em construção na cidade de Pedra Branca (CE), morreu em decorrência de um engasgo. A informação foi confirmada ao UOL pelo pai da jovem, Valberio Moreira.

O que aconteceu

Laudos da polícia descartaram a hipótese de que Gabrielly tenha sofrido violência sexual ou feminicídio, explicou Valberio. "Os dois laudos aos quais tivemos acesso não mostram nenhuma fratura, nenhuma violência sexual, não existem [indícios]. Foi descartada essa hipótese de feminicídio ou violência sexual", contou.

Valberio disse que os laudos mostraram a presença de resto de comida na traqueia de Gabrielly, o que teria provocado o engasgo fatal. "O que existe nos laudos é que tinham pedaços de comida na traqueia. A gente está crendo que foi engasgo mesmo, uma fatalidade", lamentou.

Pai também explicou que as manchas roxas no corpo de Gabrielly não eram de violência, mas, sim, decorrentes da tentativa dos amigos de reanimá-la. Valberio contou que os três jovens que estavam com sua filha na ocasião pensaram que ela estava infartando e tentaram fazer uma massagem cardíaca. Eles a colocaram "numa posição que não favoreceu o socorro" e que provocou os machucados.

Lesões eram leves e não eram suficientes para provocar o óbito. "Eles fizeram massagem cardíaca pensando que ela estava infartando e, na verdade, ela estava engasgada. Eles colocaram ela numa posição que não favoreceu o socorro porque se equivocaram. Se tivessem feito uma pressão no estômago [para regurgitar a comida], creio que eu ainda estava com ela, com a minha filha", completou o pai.

Polícia Civil do Ceará fez três laudos para esclarecer o caso. Os dois primeiros descartaram que ela tivesse sofrido algum tipo de violência. A investigação aguarda o resultado do terceiro laudo, o toxicológico, para identificar se ela usou alguma droga no dia em que passou mal e morreu, o que descartaria a possibilidade de overdose.

Até o momento, laudos apontaram como causa provável da morte a comida na traqueia da jovem, que a teria feito engasgar. A traqueia é o canal responsável por transportar oxigênio para os pulmões e expelir dióxido de carbono, em um processo de troca gasosa essencial para a respiração.

Relembre o caso

Gabrielly Moreira era estudante e fez trabalhos como modelo Imagem: Reprodução/ Instagram

Gabrielly Moreira foi achada morta na sexta-feira. Ela havia saído de casa para encontrar três amigos em um bar, onde iria comemorar a conclusão de um curso de cabeleireira.

Eles pegaram a bebida em um bar e foram beber na casa em construção onde Gabrielly morreu. Em determinado momento durante a bebedeira, ela começou a passar mal e os amigos a levaram para uma cisterna na parte externa da residência, onde realizaram manobras para tentar ressuscitá-la, como massagem cardíaca e respiração boca a boca, de acordo com depoimentos prestados pelos três à polícia.

Um dos presentes era um adolescente de 17 anos, namorado de Gabrielly. Os demais eram uma mulher de 18 anos e um terceiro adolescente. Eles admitiram que beberam, mas negaram o consumo de drogas. Nenhum deles teve a identidade divulgada.

Quem foi Gabrielly Moreira?

Modelo de 16 anos cursava o ensino médio. Ela também estudava para aprender a cortar cabelos masculinos.

Gabrielly, conhecida como Gaby, dividia seu tempo entre estudos e carreira de modelo. A adolescente participava de concursos de beleza e eventos culturais na região.

Jovem conquistou título de Rainha da Cavalgada em agosto deste ano, na última edição da Cavalgada dos Vaqueiros. No ano anterior, ela havia recebido o título de Princesa da Cavalgada do evento tradicional de Pedra Branca