Topo

Notícias

Prêmio acumulado da Quina é de R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
Imagem: Ilton Rogerio/Getty Images/iStockphoto
do UOL

Colaboração para o UOL

30/09/2025 20h07

A Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 6840 da Quina.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 26-36-43-46-74.

Relacionadas

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 167 milhões; veja números e trevos

Aposta de Cuiabá (MT) crava Lotomania e leva R$ 8,5 milhões; veja dezenas

Ninguém acerta Dupla Sena e prêmio vai a R$ 13,7 milhões; veja dezenas

O prêmio é de R$ 10.412.914,39.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 3 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 9 mil (com 15).

Qual é a chance de ganhar o prêmio máximo da Quina?

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 3), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 18, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

Como funciona o bolão oficial da Quina?

As apostas em grupo no bolão da Quina custam desde R$ 15, mas a cota mínima é de R$ 4 por participante. A Caixa permite de duas a 50 cotas nessa modalidade.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Timemania tem prêmio estimado de R$ 29,2 milhões; veja números e time

Prêmio acumulado da Quina é de R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

MPF endossa Prefeitura de São Paulo contra andamento da renovação da concessão da Enel SP

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,1 milhões; confira dezenas

Polícia de Berlim busca "minicanguru" à solta na cidade

Cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

Retirada de floresta no arco do desmatamento recua 24% em 2023 e 26% em 2024, diz Esfera

Tottenham empata no fim na visita ao Bodo/Glimt (2-2) pela 2ª rodada da Champions

Juiz declara ilegais as prisões de estudantes pró-Palestina nos EUA

Aeroporto Santos Dumont tem pista liberada após vazamento de óleo