Quem é ex-ministro da China condenado à morte por propina de R$ 200 milhões

O ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais da China, Tang Renjian, foi condenado à morte ontem por receber mais de 268 milhões de yuan ou R$ 200 milhões em propina. A informação é da agência de notícias estatal Xinhua.

O que aconteceu

Tang Renjian foi condenado à pena de morte "com prorrogação". A sentença foi emitida ontem em um tribunal da província de Jilin.

Na prática, ele pode não ser morto pelo Estado, mas mesmo assim encararia a prisão. Em casos de pena com prorrogação, a execução só é realizada se o condenado cometer outros crimes em um período de dois anos após a sentença. Caso ele não cometa outros crimes, sua pena pode ser comutada, isto é, suavizada.

Com este "bom comportamento", ele pode ser automaticamente condenado à prisão perpétua ou a uma nova pena fixada pelo tribunal. Este abrandamento da decisão só foi possível porque a Corte Popular Intermediária de Changchun levou em consideração que ele confessou seus crimes, segundo a Reuters.

Quem é Tang Renjian?

Renjian, de 62 anos, nasceu em Chongqing e se formou em 1983 no então Instituto Sichuan de Finanças e Economia (hoje Universidade de Finanças e Economia do Sudoeste). Logo depois da graduação, ele começou a trabalhar no próprio Ministério da Agricultura, mas só se juntaria ao Partido Comunista Chinês em 1991.

Antes de se tornar ministro da Agricultura em 2020, ele havia tido uma série de cargos técnicos e políticos. Em 1998, se tornou supervisou do Escritório do Grupo de Liderança para Assuntos Econômicos e financeiros. Em 2014, foi indicado ao cargo de vice-presidente de Ghangxi, em 2015, se tornou vice-presidente executivo.

Em 2016, ele retornou ao Escritório do Grupo de Liderança, mas como vice-diretor, até que se tornou governador de Gansu em 2017. As informações são de diversos veículos da imprensa estatal local.

Como foi a investigação?

Apuração dos fatos foi "estranhamente rápida", segundo a Reuters, mas seus resultados não foram contestados por Tang Renjian. Ele confessou os crimes de que foi acusado no tribunal.

O ex-ministro Renjian recebeu propinas em diversos cargos de sua carreira política de 2007 a 2024, segundo documentos da corte obtidos pela Xinhua. Por causa disso, ele foi expulso do Partido Comunista da China em novembro de 2024, seis meses após ser colocado sob investigação por um comitê anticorrupção do partido e removido do cargo.

Ele aceitou convites indevidos de viagens, banquetes, presentes ilegais e recebeu dinheiro em troca de favores para operação de negócio, contratação de empresas para realizar projetos e colocações de emprego. Ele perdeu o cargo de ministro após quatro meses do início das investigações, anunciadas em maio de 2024 pelo Partido Comunista da China.

Renjian também não implementou as políticas do partido para a pasta de agricultura e tomou decisões "às cegas", sem base em informações ou consulta a autoridades, durante um programa de combate à extrema pobreza na China. O comitê ainda apontou que ele interferiu com assuntos do judiciário chinês, segundo o jornal estatal China Daily.

Como resultado destes contratos fechados com empresas que o pagaram propina, o ex-ministro também recebeu propriedades e usou vantagens da sua posição no governo para beneficiar a sua família. Todos os ganhos ilícitos dele foram confiscados.

O presidente Xi Jinping iniciou uma reforma da segurança interna da China em 2020, para garantir que polícia, promotores e juízes sejam "totalmente leais, puros e confiáveis", ainda segundo a Reuters. Ele também tem intensificado o chamado combate à corrupção dentro do partido e estaria ansioso para mostrar resultados ao povo.

No entanto, críticos apontam que as investigações servem como instrumentos para Xi Jinping eliminar rivais políticos. Renjian não é o primeiro expulso do governo e do partido por corrupção desde o início do comitê; os ex-ministros da defesa Li Shangfu e Wei Fenghe também tiveram destinos similares.