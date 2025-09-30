Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 30 de setembro de 2025?

À medida que se aproxima de registrar o maior crescimento anual desde 1979, o ouro vem se consolidando cada vez mais como um dos investimentos mais procurados.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (30), às 8h, a cotação do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 684,93, segundo dados da Ourominas. Já para venda, o valor é de R$ 596,86.

A onça-troy (equivalente a 31,104 gramas) está avaliada em aproximadamente R$ 21.302,40 para aquisição. O quilo do metal nobre, por sua vez, chega a R$ 684.876,70.

Valorização do ouro

O metal precioso acumula alta expressiva e pode encerrar 2025 com o maior ganho em mais de quatro décadas. Apenas neste ano, a valorização já alcança 40%, e, nos últimos três anos, praticamente dobrou de preço.

Segundo o The Wall Street Journal, a escalada dos preços está diretamente ligada à instabilidade causada pela administração de Donald Trump nos Estados Unidos. Entre os fatores que influenciam a cotação estão a política comercial instável, com mudanças repentinas nas tarifas, a desvalorização do dólar e a ausência de avanços em crises geopolíticas, como a guerra na Ucrânia.

No início de setembro, a cotação do ouro atingiu o recorde histórico de US$ 3.674,78 por onça-troy. "A maioria das pessoas está comprando e acreditando que os preços ainda vão subir, em vez de vender", afirma Sean Hoey, diretor-gerente da IBV International Vaults London, empresa especializada em cofres para ativos de alto valor, como ouro e joias. Ele acrescenta: "Com Trump nos EUA e [Vladimir] Putin na Rússia, muitos pensam: será que a situação vai se agravar?".