Topo

Economia

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 30 de setembro de 2025?

Saiba em quanto está a cotação do ouro - Soofia Tailor/Pixabay
Saiba em quanto está a cotação do ouro Imagem: Soofia Tailor/Pixabay
do UOL

Colaboração para o UOL

30/09/2025 17h23

À medida que se aproxima de registrar o maior crescimento anual desde 1979, o ouro vem se consolidando cada vez mais como um dos investimentos mais procurados.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (30), às 8h, a cotação do grama do ouro 24 quilates para compra estava em R$ 684,93, segundo dados da Ourominas. Já para venda, o valor é de R$ 596,86.

A onça-troy (equivalente a 31,104 gramas) está avaliada em aproximadamente R$ 21.302,40 para aquisição. O quilo do metal nobre, por sua vez, chega a R$ 684.876,70.

Valorização do ouro

O metal precioso acumula alta expressiva e pode encerrar 2025 com o maior ganho em mais de quatro décadas. Apenas neste ano, a valorização já alcança 40%, e, nos últimos três anos, praticamente dobrou de preço.

Segundo o The Wall Street Journal, a escalada dos preços está diretamente ligada à instabilidade causada pela administração de Donald Trump nos Estados Unidos. Entre os fatores que influenciam a cotação estão a política comercial instável, com mudanças repentinas nas tarifas, a desvalorização do dólar e a ausência de avanços em crises geopolíticas, como a guerra na Ucrânia.

No início de setembro, a cotação do ouro atingiu o recorde histórico de US$ 3.674,78 por onça-troy. "A maioria das pessoas está comprando e acreditando que os preços ainda vão subir, em vez de vender", afirma Sean Hoey, diretor-gerente da IBV International Vaults London, empresa especializada em cofres para ativos de alto valor, como ouro e joias. Ele acrescenta: "Com Trump nos EUA e [Vladimir] Putin na Rússia, muitos pensam: será que a situação vai se agravar?".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 30 de setembro de 2025?

Faculdade testa 'máquina reversa' da Coca que troca latas por dinheiro

Eleita como 'mais lerda', funcionária com TDAH será indenizada por bullying

Governo vai anunciar mudanças no vale-alimentação em outubro, diz ministro

Relator diz que MP do IOF será votada em comissão na quinta

Heineken abre mais de 30 vagas home office com salários de até R$ 22 mil

Lula sanciona leis que ampliam licença e salário maternidade; o que muda

EUA correm para evitar paralisação do governo por impasse orçamentário

Dólar fecha estável, e Bolsa cai com petróleo e risco de 'shutdown' nos EUA

Que horas cai o 5º lote da restituição do IR 2025 hoje? Veja como funciona

Receita paga hoje restituição de IR entregue ou corrigido fora do prazo