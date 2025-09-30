Principal suspeito de esquartejar 3 mulheres na Argentina é preso no Peru
O principal suspeito de torturar, matar e esquartejar os corpos de três mulheres na Argentina foi preso hoje no Peru, segundo informações da imprensa argentina.
O que aconteceu
Polícia de Buenos Aires confirmou a prisão, segundo o site Infobae. Tony Janzen Valverde Victoriano, 23, foi detido em Pucusana, cidade ao sul de Lima. Ele foi preso cerca de uma hora depois de seu braço direito, Matías Agustin Ozorio.
Já são nove os detidos pela morte brutal das três mulheres. O crime foi transmitido ao vivo pela internet.