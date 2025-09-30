Pressionado pela esquerda, Tarcísio muda agenda e entra na crise do metanol

Um dia após visitar Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu cancelar agenda pública hoje em uma escola e, em vez disso, tratar dos casos de intoxicação por metanol no estado.

O que aconteceu

Os planos mudaram após parlamentares da oposição criticarem Tarcísio por deixar o estado em meio à crise do metanol. O governador recebeu autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para visitar o ex-presidente em Brasília, mas teria que ser ontem, dia 29.

O UOL apurou que Tarcísio foi orientado a cancelar uma agenda prevista para hoje em Cubatão (SP). O governador participaria do anúncio de um prêmio internacional de melhores escolas do mundo —a unidade estadual venceu em uma categoria. O compromisso público foi divulgado na segunda-feira e hoje pela manhã à imprensa. Antes das 9h, porém, o governo informou que Tarcísio não estaria presente.

A mudança de rota ocorreu também no mesmo momento em que o governo Lula entrou no assunto. Hoje, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal anunciaram uma coletiva para as 9h30 sobre os casos de intoxicação. Nela, o diretor da PF e o ministro Ricardo Lewandowski anunciaram a abertura de um inquérito e apontaram que outros estados, além de São Paulo, podem ter suspeita de bebidas contaminadas.

Publicamente e nos bastidores, deputados da oposição dizem que Tarcísio "está desconectado dos problemas reais do estado". "Mais uma vez o governador age a reboque dos fatos e somente após o governo Lula tomar uma atitude", aponta o líder do PT na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Antonio Donato.

Nas redes sociais, deputados federais também fizeram críticas. Na segunda-feira, a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) cobrou um pronunciamento de Tarcísio e afirmou que "prioridade" dele foi visitar Bolsonaro para falar sobre a anistia. O governador também não participou da posse de Edson Fachin como presidente do STF, ontem.

A base do governador na Assembleia minimiza a ausência dele em SP na última segunda-feira. Ao UOL, eles dizem que responsabilidade de investigar é da polícia e que Tarcísio tem tomado as ações necessárias para solucionar a questão. Há quem diga também que os casos de intoxicação não são isolados e que devem ocorrer em outros estados.

Os casos vieram a público na sexta-feira. Uma secretaria ligada ao Ministério da Justiça divulgou nota informando que nove casos foram registrados no estado paulista. Ainda no fim de semana, a Vigilância Sanitária de São Paulo divulgou a morte de duas pessoas após ingerirem bebidas alcoólicas contaminadas por metanol.

Hoje, o governo estadual anunciou a criação de um gabinete de crise e interdições cautelares em estabelecimentos. A interdição ocorrerá em bares onde houve consumo de bebidas adulteradas. Segundo Tarcísio, a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda vão analisar notas fiscais e cruzar as informações para chegar aos distribuidores.

A reportagem procurou o governo Tarcísio para saber se gostaria de pronunciar a respeito das críticas. O espaço está aberto para manifestações.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) afirmou que os casos são um "problema de saúde pública". A entidade disse ainda lamentar que a primeira ocorrência "tenha demorado mais de um mês para vir a público, retardando medidas importantes de prevenção".

Divergências

Os governos Lula e Tarcísio têm divergido em relação a uma suposta ligação do PCC com a adulteração de bebidas. Mais cedo, a PF afirmou que vai investigar a possibilidade de envolvimento da organização criminosa na adulteração com metanol. Já Tarcísio descartou uma possível atuação do grupo —o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que "está completamente descartada a hipótese do PCC".

A suspeita de ligação do PCC foi apontada pela Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Segundo a entidade, o metanol utilizado nas bebidas pode ser o mesmo importado ilegalmente pelo grupo criminoso para batizar combustíveis —o esquema foi revelado no início do mês em uma operação da Polícia Federal.

As equipes de Lula e Tarcísio também divulgam números diferentes.

Segundo o governo federal, existem 16 casos . Desses, seis estão confirmados e outros dez em investigação. Há também três mortes confirmadas por intoxicação por metanol.

. Desses, seis estão confirmados e outros dez em investigação. Há também três mortes confirmadas por intoxicação por metanol. Já o estado cita 22 casos. Desses, sete estão confirmados e 15 em investigação. A equipe de Tarcísio diz que, das cinco mortes informadas, apenas uma foi por adulteração de bebidas com metanol.

O que é metanol

Metanol é uma substância tóxica e inflamável. Está presente em produtos como anticongelantes e removedores de tinta. É nocivo para a saúde se ingerido.

Até pequenas quantidades podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ele. Sintomas incluem náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.