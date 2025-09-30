Topo

Notícias

Presidente da China conclama nação a se opor firmemente à independência de Taiwan

30/09/2025 09h49

PEQUIM (Reuters) - O presidente da China, Xi Jinping, conclamou a nação a se opor firmemente às "atividades separatistas da independência de Taiwan" e à interferência externa, informou a agência de notícias estatal.

Xi fez os comentários em uma recepção em Pequim para comemorar o 76º aniversário da fundação da República Popular da China.

Xi prometeu salvaguardar resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial, ao mesmo tempo em que se comprometeu a aprofundar os intercâmbios e a cooperação entre os dois lados do estreito.

(Reportagem da Redação Pequim)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Risco de intoxicação: é possível descobrir antes se meu drink tem metanol?

Dona de startup é condenada a prisão por fraude de R$931 mi contra JPMorgan

Duas pessoas são presas por falsificar bebidas alcoólicas no interior de SP

Nova variante da Covid, chamada de 'Frankenstein', circula por toda a França

Queda de vacinação eleva casos de sarampo na França e nos EUA, onde governo adota discurso 'antivax'

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar o plano de paz para Gaza

Presidente da China conclama nação a se opor firmemente à independência de Taiwan

Ex-assessor de deputado da AfD é condenado por espionagem

Aeroporto Santos Dumont tem voos cancelados e suspensos por causa de vazamento de óleo em pista

Grãos/EUA: volume de soja inspecionado para exportação sobe 5% na semana

Como identificar bebidas adulteradas com metanol