Topo

Notícias

Cidade do interior de SP sofre com escassez de água e aulas ficam online

Pedras à mostra no leito do rio Piracicaba, na região do Engenho Central da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, em foto de 9 de setembro de 2025 - Igor do Vale/AltaPhoto/Folhapress
Pedras à mostra no leito do rio Piracicaba, na região do Engenho Central da cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, em foto de 9 de setembro de 2025 Imagem: Igor do Vale/AltaPhoto/Folhapress
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 10h31

A cidade de Americana, no interior de São Paulo, declarou emergência hídrica após um mês com 90% de chuvas a menos do que o esperado.

O que aconteceu

Emergência foi declarada ontem pela prefeitura, uma semana após a SP Águas declarar escassez hídrica na bacia do rio Piracicaba, que atende a região. O processo de captação de água na bacia do rio foi reduzido em cerca de 20% para que a qualidade da água disponível para a região não fosse comprometida.

Relacionadas

Bebida adulterada: bar segue servindo caipirinhas, mas clientes têm medo

Intoxicação por metanol: homem de 31 anos perde visão e sofre AVC em SP

Rainha da Cavalgada morreu engasgada no CE: 'Não houve violência', diz pai

Decreto municipal permite contratações de mais caminhões-pipa e de equipes para buscar vazamentos, segundo a prefeitura. Americana, a 140 km de São Paulo, tem 237.240 habitantes.

Não há racionamento no abastecimento de água, mas o fornecimento nas casas pode oscilar. Isso acontece, segundo a prefeitura, porque o menor volume faz com que o tratamento da água seja mais lento, diminuindo a oferta na região.

Fatec de Americana suspendeu aulas presenciais por causa da escassez. As aulas presenciais serão retomadas quando o abastecimento no município for normalizado, informou o Centro Paula Souza ao UOL.

Expectativa é de que decreto só seja suspenso quando voltar a chover na área, principalmente na cabeceira do rio Piracicaba. Em agosto, a região não teve chuvas significativas em um período de 30 dias, segundo a SP Águas.

A SP Águas também declarou escassez hídrica na bacia do Alto Tietê. A bacia abastece as cidades de Arujá, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz

O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Exposição sobre Amazônia em Paris foge de clichês e destaca produção artística contemporânea

Juiz dos EUA bloqueia temporariamente demissão em massa de funcionários da Voice of America

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China

Cidade do interior de SP sofre com escassez de água e aulas ficam online

Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

Empresa se manifesta sobre queda de homem em centro empresarial

Plano de trégua para Gaza tem apoios e críticas; EUA à beira de shutdown