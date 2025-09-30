Polícia de Berlim busca "minicanguru" à solta na cidade - Wallaby, marsupial com metade do tamanho de um canguru, foi flagrado pulando por ruas e bosques no oeste da capital alemã após escapar de uma mansão. Policais não conseguiram capturar animal.Carros da polícia, uma estrada bloqueada e agentes realizando buscas em uma mata. Não é a cena de um crime: mas sim a busca por um animal exótico saltitante e em fuga: um wallaby, um marsupial semelhante a um pequeno canguru.

No último domingo (28/09), a polícia de Berlim lançou uma operação no oeste da capital alemã para tentar capturar o espécime de aproximadamente 70 a 80 centímetros, após testemunhas relatarem ter visto um animal exótico pulando pelas ruas do distrito de Kladow, uma região pacata da cidade e repleta de bosques.

Desde então, vários vídeos e fotos que flagraram o animal à solta foram publicadas nas redes sociais. "Ele pulou na minha frente no escuro. No início, não consegui acreditar", disse ao jornal BZ uma testemunha ocular que viu o wallaby por volta das 5h30 da manhã de domingo.

Segundo a imprensa local, o animal, que tem cerca de metade do tamanho de seu congênere canguru, fugiu de uma mansão de Kladow no último fim de semana, após alguém abrir indevidamente a porta do seu recinto cercado, onde ele vivia com outros cinco marsupiais.

Vários veículos da imprensa da capital alemã relataram que a propriedade pertence a Jakob Augstein, publisher do jornal der Freitag e um dos herdeiros da revista Der Spiegel, uma das maiores publicações da Europa.

Segundo a polícia, o tutor registrou boltim de ocorrência. Um texto da própria Der Spiegel apontou que um empregado da mansão relatou que "vândalos" já haviam tentado no passado romper a cerca do recinto dos marsupiais.

Busca sem sucesso

A operação policial no último domingo terminou sem sucesso após duas horas. "Não existe um manual para este tipo de situação e os agentes não recebem formação específica", afirmou o inspetor-chefe Martin Halweg ao jornal Berliner Morgenpost. Halweg também disse que em seus mais de 30 anos de carreira nunca havia se envolvido numa operação tão exótica. "Esses casos são realmente muito raros", disse.

Desde o último domingo, a polícia não tem ativamente procurado mais o animal, considerando que ele não representa perigo para o público. No entanto, as autoridades aconselharam os habitantes da região a manter distância e a contararem a polícia se ele for avistado. A partir de agora, os esforços para a captura devem recair sobre o proprietário. Na noite de terça-feira (30/09), o wallaby fugitivo continuava à solta.

A posse de animais como cangurus ou wallabies não é proibida na Alemanha, e eles podem ser mantidos em cativeiro sob certas condições. Os requisitos incluem, entre outras coisas, a obtenção de uma licença oficial, a construção de um recinto de pelo menos 200 metros quadrados e um abrigo de 15 metros quadrados por animal.

Ao jornal BZ, Martin Kränzlin, cuidador de cangurus no Zoo Tierpark Berlin, disse que as chances de sobrevivência do marsupial nas matas de Berlim são inicialmente promissoras.

"Provavelmente trata-se de um wallaby-de-bennett. As suas chances de sobrevivência são bastante boas, pois esta espécie é originária da Tasmânia, onde também pode fazer muito frio." Ele também aponta que ele provavelmente não passará fome, já que folhas, grama e casca de árvore estão disponíveis em grandes quantidades em Kladow. "No entanto as maiores ameaças são raposas e carros. Se ele chegar em Brandemburgo [estado vizinho de Berlim], certamente também encontrará lobos", disse.

Esta não é a primeira vez que a polícia da região foi mobilizada após relatos sobre a presença de um animal exótico.

Em 2023, um vídeo que circulou nas redes ganhou as manchetes mundiais ao mostrar o que parecia ser um grande felino entre arbustos no meio da noite, despertando o temor de que havia uma leoa à solta na cidade Kleinmachnow, na divisa com Berlim.

Centenas de policiais chegaram a ser deslocados para ajudar nos esforços de captura. No entanto, dias depois, as autoridades esclareceram que não havia nenhum grande felino, e que o animal avistado inicialmente era provavelmente um mero javali.

jps (ots)