PMI industrial da China sobe para 51,2 em setembro, de 50,5 em agosto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China subiu de 50,5 em agosto para 51,2 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a RatingDog divulgada nesta terça-feira, 30. Foi o segundo mês consecutivo que o índice ultrapassou a marca dos 50 pontos, indicando uma expansão das atividades no setor manufatureiro do país.

Por outro lado, o PMI do setor de serviços registrou uma ligeira queda, de 53,0 em agosto para 52,9 em setembro. Apesar do recuo, o indicador mantém-se no território de crescimento, prolongando o período de expansão que começou em janeiro de 2023.

Segundo a S&P Global, a alta do PMI industrial foi impulsionada por um aumento nos novos pedidos, incluindo exportações, que resultaram em um crescimento mais rápido da produção em setembro.

"A melhora na confiança dos negócios e a redução na taxa de demissões são alentadoras, mas a intensa competição que pressiona as margens de lucro sugere que o setor manufatureiro ainda precisa equilibrar o crescimento com rentabilidade", avaliou Li Wei, economista-chefe da S&P Global. Fonte: Dow Jones Newswires.