Topo

Notícias

PMI industrial da China sobe para 51,2 em setembro, de 50,5 em agosto

São Paulo

30/09/2025 07h26

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China subiu de 50,5 em agosto para 51,2 em setembro, segundo pesquisa da S&P Global em parceria com a RatingDog divulgada nesta terça-feira, 30. Foi o segundo mês consecutivo que o índice ultrapassou a marca dos 50 pontos, indicando uma expansão das atividades no setor manufatureiro do país.

Por outro lado, o PMI do setor de serviços registrou uma ligeira queda, de 53,0 em agosto para 52,9 em setembro. Apesar do recuo, o indicador mantém-se no território de crescimento, prolongando o período de expansão que começou em janeiro de 2023.

Segundo a S&P Global, a alta do PMI industrial foi impulsionada por um aumento nos novos pedidos, incluindo exportações, que resultaram em um crescimento mais rápido da produção em setembro.

"A melhora na confiança dos negócios e a redução na taxa de demissões são alentadoras, mas a intensa competição que pressiona as margens de lucro sugere que o setor manufatureiro ainda precisa equilibrar o crescimento com rentabilidade", avaliou Li Wei, economista-chefe da S&P Global. Fonte: Dow Jones Newswires.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

MPF pede que prorrogação de contrato da Enel em SP seja suspensa

Fux atende pedido de Alcolumbre e mantém o número atual de deputados para 2026

Rússia diz que eleição parlamentar na Moldávia foi abertamente manipulada

Subsecretário da Praia Grande é alvo de busca em apuração sobre morte de ex-delegado-geral

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS enquanto prestava depoimento

Talibã impõe apagão de telecomunicações ao Afeganistão

Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos de casamento, afirma imprensa americana

Plano de paz de Trump para Gaza gera apoios e críticas ao redor do mundo

Degradação ambiental coloca em risco a prosperidade europeia

Hamas examina plano de paz de Trump para Gaza, afirma fonte palestina