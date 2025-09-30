Topo

Plano de trégua para Gaza tem apoios e críticas; EUA à beira de shutdown

Bombardeios na Cidade de Gaza em 26 de agosto de 2025 - Omar Al-Qattaa/AFP - 26.ago.2025
Bombardeios na Cidade de Gaza em 26 de agosto de 2025 Imagem: Omar Al-Qattaa/AFP - 26.ago.2025
Do UOL

30/09/2025 10h23

Gaza: plano de trégua dos EUA ganha apoio de aliados, mas também gera críticas e depende da resposta do Hamas.

  • O que há na mesa. A Casa Branca circulou um plano em 20 pontos: cessar-fogo imediato, troca de reféns e presos, retirada faseada de tropas israelenses, desarmamento do Hamas e governo transitório sob organismo internacional.
  • Quem apoia e quem resiste. Netanyahu sinalizou apoio com ressalvas; UE e Turquia elogiaram o esforço. A chave está com o Hamas, que avalia a proposta e exigências de garantias.
  • Por que importa. Se prosperar, seria o primeiro roteiro crível para encerrar quase dois anos de guerra, destravar ajuda e abrir via para arranjo político.

EUA: risco de shutdown cresce e Trump convoca generais a encontro raro em base militar

  • Impasse orçamentário. Sem acordo com o Congresso, o governo pode paralisar serviços; mercados operam em compasso de espera e ouro renovou máximas intradiárias.
  • Movimento incomum. O presidente e o secretário de Defesa convocaram centenas de oficiais de alta patente para reunião em Quantico, elevando a temperatura política.
  • Efeito prático. Uma paralisação atrasaria dados econômicos e contratos, com impacto global em logística, aviação e pesquisa.

Europa e Ucrânia: ofensiva diplomática em Kiev enquanto Hungria trava adesão

  • O que mudou. Bruxelas intensificou visitas e anúncios de cooperação de defesa para manter Kiev no radar europeu apesar do veto húngaro à ampliação.
  • Sinal político. O impasse pressiona a UE às vésperas de decisões sobre segurança e indústria militar.

Paquistão: carro-bomba mata ao menos 10 perto de quartel em Quetta

Chips e China: EUA ampliam lista de exportações vetadas e apertam regra "1 por 1"

  • O pacote. Washington incluiu dezenas de empresas ligadas a semicondutores na lista de restrições e discute obrigar equivalência entre produção doméstica e importações, sob pena de tarifa.
  • Cadeia de IA. O objetivo é conter a expansão de capacidade em território chinês e forçar investimento nos EUA, afetando fornecedores na Ásia.

Mercados: cautela global com shutdown; ouro em alta e bolsas voláteis

  • Clima de risco. Dólar e ações oscilaram com receio de paralisação do governo americano e atraso de indicadores-chave de emprego.

Sudão: guerra entra no terceiro ano com crise humanitária extrema

  • Quadro no mês. Combates entre Exército e RSF persistem com deslocamentos em massa, fome e ataques a civis; negociações seguem travadas.

"Êxodo" no funcionalismo dos EUA eleva temor de apagão de serviços

  • Saída em massa. Após programas de incentivo e reestruturações, dezenas de milhares de servidores deixam órgãos federais, acendendo alerta para perda de capacidade técnica.

