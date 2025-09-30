Metanol em bebidas pode estar além de SP e PF vai investigar, diz governo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou hoje que bebidas alcoólicas com metanol podem estar além do estado de São Paulo. Três mortes relacionadas à intoxicação com a substância já foram registradas.

O que aconteceu

"Tudo indica que existe uma distribuição para além do estado de São Paulo", afirmou Lewandowski. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro, em coletiva de imprensa, em Brasília.

Também foi aberto um processo administrativo pela Secretaria Nacional do Consumidor. "Para acompanhar exatamente essas ocorrências e verificar, do ponto de vista do direito do consumidor, quais são as providências que nós podemos adotar", explicou o ministro.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação exógena sobre o metanol. [Para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país, quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo desde setembro. "Quando você ver um caso de suspeita, faça uma indicação ao Ciatox [Centro de Informação e Assistência Toxicológica] do seu estado", sugeriu Padilha.

O ministro da saúde disse que o número de casos é "atípico". "Nós temos, na nossa série histórica, cerca de 20 casos por ano de intoxicação por metanol, que são devidamente notificados pelos profissionais de saúde. Então, para terem ideia, a partir de setembro se notificou quase metade daquilo que se notifica ao longo do ano", afirmou o ministro.

Três mortes confirmadas

Ministério da Justiça confirmou ontem a 3ª morte por intoxicação relacionada ao metanol após consumo de bebida alcoólica. Vítima é um homem de 45 anos que morreu no dia 28 de setembro em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo confirmou ao UOL os 2 outros casos. Dois homens, de 38 e 48 anos, morreram neste mês com intoxicação confirmada por metanol. Os casos ocorreram na capital paulista e em São Bernardo.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca consumidos em bares e adegas estão na lista.

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Brasil está sem selo de fiscalização

Atualmente, o Brasil está sem selo de controle para o setor. O Sicobe (Sistema de Controle de Produção de Bebidas), mecanismo controlador —hoje considerado ultrapassado— que funcionava como as estampas de qualidade e fiscalização de cigarros, foi interrompido em 2016.

Desde então, virou alvo de briga judicial. A Receita Federal cita um novo sistema, mais eficiente e barato, que seria desenvolvido em conjunto pela Casa da Moeda, mas que, até então, não foi para frente.

Em 2023, o TCU (Tribunal de Contas da União) julgou ilegal os atos da Receita que suspenderam o sistema. A Receita, por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), recorreu e o caso foi parar no STF (Supremo Tribunal Federal) no final de 2024.

Em abril, o ministro Cristiano Zanin atendeu ao pedido do governo para suspender, liminarmente, a retomada. Na decisão, ele afirma que a suspensão do Sicobe ocorreu com "ampla fundamentação técnica", sob o argumento de que a obrigação não era "adequada nem eficaz" para a arrecadação tributária.

Hoje, o Sicobe é uma tecnologia considerada ultrapassada. Como mostrou a Folha de S. Paulo, o mesmo controle é feito por meio de sistemas também usados para empresas de outros setores (nota fiscal eletrônica e o chamado Bloco K).

O que é metanol

Metanol é uma substância tóxica e inflamável. Está presente em produtos como anticongelantes e removedores de tinta. É nocivo para a saúde se ingerido.

Até pequenas quantidades podem causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma —e à forma como seu corpo lida com ela. Sintomas incluem náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte.