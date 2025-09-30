PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra o reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as empresas.

O que aconteceu

Segundo a PGR, uma decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que reconhece o vínculo vai contra entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal). O Supremo marcou para amanhã o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais.

PGR diz que a jurisprudência do STF sobre o tema é "firme". "Há, na conclusão adotada na origem, ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa e dissonância com a inteligência do Supremo Tribunal Federal no que tange à constitucionalidade de se situar à margem da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] a prestação de serviço intermediada por plataformas digitais", disse a procuradoria.

Empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores. A Rappi alegou que as decisões desrespeitaram posição da própria Corte, enquanto a Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, e não do ramo de transportes.

A ação que trata da "uberização" é relatada pelo ministro Edson Fachin, empossado como presidente ontem. O julgamento ocorrerá dias antes de uma audiência pública relacionada a outra ação que também afeta trabalhadores. A audiência trata da "pejotização", mas nas relações de trabalho que não são intermediadas por aplicativos.

Julgamento sobre "uberização" das relações de trabalho será de repercussão geral. A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo