Topo

Notícias

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Paul Hanaoka/Unsplash
Imagem: Paul Hanaoka/Unsplash
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 16h42Atualizada em 30/09/2025 16h42

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou contra o reconhecimento de vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativos e as empresas.

O que aconteceu

Segundo a PGR, uma decisão do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que reconhece o vínculo vai contra entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal). O Supremo marcou para amanhã o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais.

Relacionadas

PF e Tarcísio divergem sobre suposta conexão do PCC com metanol nas bebidas

Conselho de Ética cancela sessão e adia punição a deputados de motim

Juiz vê discriminação e manda açougue tirar faixa 'petista não é bem-vindo'

PGR diz que a jurisprudência do STF sobre o tema é "firme". "Há, na conclusão adotada na origem, ofensa ao princípio constitucional da livre iniciativa e dissonância com a inteligência do Supremo Tribunal Federal no que tange à constitucionalidade de se situar à margem da CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] a prestação de serviço intermediada por plataformas digitais", disse a procuradoria.

Empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores. A Rappi alegou que as decisões desrespeitaram posição da própria Corte, enquanto a Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, e não do ramo de transportes.

A ação que trata da "uberização" é relatada pelo ministro Edson Fachin, empossado como presidente ontem. O julgamento ocorrerá dias antes de uma audiência pública relacionada a outra ação que também afeta trabalhadores. A audiência trata da "pejotização", mas nas relações de trabalho que não são intermediadas por aplicativos.

Julgamento sobre "uberização" das relações de trabalho será de repercussão geral. A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja em janeiro

Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo

Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

Secretário-geral da ONU pede respeito aos direitos humanos em protestos no Equador

Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse