PF abre inquérito para apurar possível ligação de adulteração de bebidas com crime organizado

SÃO PAULO (Reuters) - A Polícia Federal abriu inquérito para apurar eventual ligação de episódios recentes de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica adulterada com o crime organizado e um esquema de adulteração de combustíveis, disseram o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, nesta terça-feira.

De acordo com o titular da Justiça, desde o início de setembro foram registrados 10 casos de intoxicação por metanol, com três mortes, após ingestão de bebida alcoólica adulterada no Estado de São Paulo.

"Nós determinamos ao doutor Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da nossa Polícia Federal, que abrisse um inquérito policial para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição, que, ao que tudo indica, transcende os limites de um único Estado", disse Lewandowski em entrevista coletiva em Brasília.

Rodrigues explicou que a PF entrou no caso devido a indícios de que a distribuição da bebida adulterada transcende o território paulista e à possibilidade de ligação com o esquema desvendado pela PF de importação de metanol pelo crime organizado para um esquema de adulteração de combustíveis.

"Dentre as razões (para instalação de inquérito pela PF), há a questão da interestadualidade e a possível conexão com investigações recentes, especialmente no Estado do Paraná que se conectou com outras duas em São Paulo em razão de toda a cadeia de combustíveis, onde parte disso passa pela importação de metanol pelo Porto de Paranaguá ", disse Rodrigues.

"A investigação dirá se há conexão com o crime organizado, com operações anteriores. A gente vai buscar trabalhar de forma integrada", acrescentou.

Uma megaoperação de várias agências de cumprimento da lei sobre o uso de postos de combustíveis para lavar dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) revelou, no final de agosto, um esquema criminoso que importava metanol, um solvente extremamente tóxico, pelo porto de Paranaguá (PR), mas os destinatários do produto não eram os que constavam nas notas fiscais. O metanol era transportado a postos onde era usado na adulteração do combustível vendido aos consumidores.

CASOS ATÍPICOS

Também presente na coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que, somente em agosto e setembro deste ano, o número de intoxicações por metanol superou a média do que é registrado em um ano.

"Temos na nossa série histórica cerca de 20 casos por ano de intoxicação por metanol", disse Padilha, acrescentando que geralmente esses casos se referem a pessoas em situação de rua que ingerem o metanol e pessoas que tentam suicídio intoxicando-se com o produto. A intoxicação por consumo de bebida adulterada é incomum e chamou a atenção das autoridades.

"A partir de setembro se notificou quase metade do que se notifica ao longo de um ano. Se a gente puxa para o mês de agosto, chega a 17 casos. Se a gente pegar agosto e setembro, é mais ou menos o que seria notificado ao longo de um ano todo, além disso concentrado em um único Estado da Federação", disse Padilha.

O ministro alertou ainda que a população que apresentar sintomas de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólica de origem desconhecida deve procurar imediatamente os serviços de saúde.

"Quem teve essa história de ingestão de bebida alcoólica, sobretudo se você não conhece a origem dela, à medida que aparecerem os sintomas procure o serviço de saúde, não vá fazer qualquer medida por conta própria", disse.

(Por Eduardo Simões)