Petróleo segue baixando diante de perspectiva de aumento da oferta

30/09/2025 17h05

Os preços do petróleo continuaram caindo nesta terça-feira (30), com os operadores receosos de que a oferta aumente consideravelmente nos próximos meses devido ao aumento das exportações do Oriente Médio.

Em dois dias, os índices de referência do mercado apagaram quase todos os ganhos registrados na semana passada.

Nesta terça-feira, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro, cujo último dia de negociação é hoje, perdeu 1,40%, situando-se em 67,02 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega no mesmo mês, recuou 1,70%, a 62,37 dólares.

Os oito membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados que compõem a Opep+, que desde abril aumentaram várias vezes suas cotas de produção, podem decidir no domingo "adicionar 137 mil barris diários", explicou Matt Britzman, analista da Hargreaves Lansdown.

O novo aumento ocorreria em novembro.

Por outro lado, o Iraque retomou no sábado suas exportações de petróleo a partir da região autônoma do Curdistão, no norte do país, após mais de dois anos de interrupção devido a disputas legais e técnicas com a administração curda.

"Entre 150 mil e 160 mil barris de petróleo curdo começaram a transitar pela Turquia por dia, e os volumes poderiam alcançar 230 mil barris diários", estimou Tamas Varga, analista da PVM.

Essas medidas "continuam reforçando a sensação do mercado de que a oferta de petróleo bruto é mais que suficiente", apontou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, à AFP. Além disso, ocorrem "num momento em que as refinarias americanas se preparam para fechar para manutenção sazonal em outubro, o que afetará a demanda", acrescentou.

© Agence France-Presse

