Topo

Notícias

Petróleo cai com expectativa de aumento da oferta da Opep+

30/09/2025 17h12

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, diante de expectativas com um excedente de oferta devido aos possíveis planos da Opep+ para um aumento maior da produção no próximo mês e à retomada das exportações de petróleo da região do Curdistão iraquiano via Turquia.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em novembro, com vencimento nesta terça-feira, fecharam com queda de 1,4%, a US$67,02 por barril. O contrato mais ativo de dezembro ficou a US$66,03.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fechou a US$62,37 por barril, com queda de 1,7%.

Na segunda-feira, o Brent e o WTI caíram mais de 3%, suas maiores quedas diárias desde 1º de agosto.

Em sua reunião no próximo domingo, a Opep+ pode acelerar os aumentos de produção em novembro, em relação ao aumento de 137.000 barris por dia que fez em outubro, uma vez que seu líder, a Arábia Saudita, pressiona para recuperar a participação no mercado, disseram três fontes familiarizadas com as negociações.

Oito membros da Opep+ poderiam concordar em aumentar a produção em novembro de 274.000 bpd a 411.000 bpd, ou duas ou três vezes mais do que o aumento de outubro, disseram duas das três fontes. A Opep+ bombeia cerca de metade do petróleo do mundo.

O aumento pode chegar a 500.000 bpd, disse uma das três fontes. Mais cedo nesta terça-feira, a Bloomberg News informou que a Opep+ estava considerando acelerar seus aumentos em 500.000 bpd.

A Opep, em um post no X, disse que rejeitava os relatos da mídia sobre os planos de aumentar a produção em 500.000 bpd, chamando-os de imprecisos e enganosos.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Enes Tunagur em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Pressionado pela esquerda, Tarcísio muda agenda e entra na crise do metanol

Dino diz que 'não há nada de errado' no debate sobre dosimetria das penas pelo 8 de Janeiro

STM dá posse a 2ª ministra de sua história

STF notifica Eduardo Bolsonaro por edital e abre prazo para defesa

Metanol na bebida: bares na Mooca e nos Jardins, em SP, são interditados

Petróleo segue baixando diante de perspectiva de aumento da oferta

Justiça Eleitoral quer transferir seções eleitorais de áreas controladas pelo crime no Rio

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Trump cobra lealdade ideológica de generais e cita "guerra interna"

Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel