Petróleo cai com expectativa de aumento da oferta da Opep+

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, diante de expectativas com um excedente de oferta devido aos possíveis planos da Opep+ para um aumento maior da produção no próximo mês e à retomada das exportações de petróleo da região do Curdistão iraquiano via Turquia.

Os contratos futuros do petróleo Brent para entrega em novembro, com vencimento nesta terça-feira, fecharam com queda de 1,4%, a US$67,02 por barril. O contrato mais ativo de dezembro ficou a US$66,03.

O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fechou a US$62,37 por barril, com queda de 1,7%.

Na segunda-feira, o Brent e o WTI caíram mais de 3%, suas maiores quedas diárias desde 1º de agosto.

Em sua reunião no próximo domingo, a Opep+ pode acelerar os aumentos de produção em novembro, em relação ao aumento de 137.000 barris por dia que fez em outubro, uma vez que seu líder, a Arábia Saudita, pressiona para recuperar a participação no mercado, disseram três fontes familiarizadas com as negociações.

Oito membros da Opep+ poderiam concordar em aumentar a produção em novembro de 274.000 bpd a 411.000 bpd, ou duas ou três vezes mais do que o aumento de outubro, disseram duas das três fontes. A Opep+ bombeia cerca de metade do petróleo do mundo.

O aumento pode chegar a 500.000 bpd, disse uma das três fontes. Mais cedo nesta terça-feira, a Bloomberg News informou que a Opep+ estava considerando acelerar seus aumentos em 500.000 bpd.

A Opep, em um post no X, disse que rejeitava os relatos da mídia sobre os planos de aumentar a produção em 500.000 bpd, chamando-os de imprecisos e enganosos.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Enes Tunagur em Londres, Anjana Anil em Bengaluru e Emily Chow em Cingapura)