Topo

Notícias

Petrobras e Elea Digital fecham contrato de R$2,3 bi para serviços de datacenter

30/09/2025 21h10

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A Elea Digital informou nesta terça-feira que assinou um contrato no valor de R$2,3 bilhões com a Petrobras para a prestação de serviços de "datacenter colocation para hospedagem de equipamentos, aplicações críticas e computação de alto desempenho", segundo fato relevante.

No documento, a Elea ainda afirmou que o prazo do contrato é de 17 anos a partir da data de assinatura.

No mês passado, a empresa havia negado a informação publicada pela imprensa de que havia saído vitoriosa da licitação bilionária.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Dois homens morrem em Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol

Papa Leão critica tratamento "desumano" de imigrantes nos EUA

Trump diz estar perto de acordo com Harvard e que universidade pagará US$500 mi

Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar paralisação do governo

Seis apostas acertam Lotofácil e ganham R$ 1,1 milhão; veja números

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 29,6 milhões; veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 11,7 milhões; veja números

MPF endossa Prefeitura de São Paulo contra andamento da renovação da concessão da Enel SP

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 7,5 milhões; confira dezenas

Mundial de atletismo: Brasil garante mais 14 pódios em Nova Déli

Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto