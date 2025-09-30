Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

(Reuters) - Pelo menos cinco pessoas morreram após um forte terremoto de magnitude 6,9 nas Filipinas, informou a ABS-CBN, a maior emissora do país, nesta quarta-feira, citando a polícia.

O terremoto que atingiu a costa da cidade de Cebu tarde nesta terça-feira causou quedas de energia e danificou edifícios na região.

O Serviço Geológico dos EUA estimou a profundidade do terremoto em 10 km e registrou vários tremores secundários na região após o terremoto, sendo que o tremor secundário mais forte teve magnitude 6.

Outra agência de monitoramento disse que não houve ameaça de tsunami após o terremoto.

A cidade de Cebu, localizada na região central de Visayas, nas Filipinas, tem uma população de quase 1 milhão de habitantes, de acordo com o USGS.

Mais cedo nesta terça-feira, Ian Po, chefe de polícia de Villaba, na província central de Leyte, disse que o terremoto durou cerca de 10 segundos. O prédio da delegacia de polícia estava visivelmente abalado pelo tremor, disse ele.

O coronel da polícia Enrico Figueroa, chefe da polícia da cidade de Cebu, disse que alguns transformadores montados em postes explodiram durante o terremoto.

A AFP também informou que o terremoto danificou prédios e estradas e derrubou a energia elétrica em partes da região, com equipes de resgate procurando possíveis vítimas.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem.

A agência de sismologia das Filipinas Phivolcs alertou sobre tremores secundários e danos causados pelo tremor em alto-mar. Também alertou que "são esperadas fortes correntes e rápidas mudanças no nível da água do mar".

"O público interessado é aconselhado a ficar em alerta para ondas incomuns", disse em um comunicado.

As Filipinas ficam no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde a atividade vulcânica e os terremotos são comuns.

(Reportagem de Gursimran Kaur, Mikhail Flores e Surbhi Misra)