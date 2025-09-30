Daniela Lima: Partidos médios articulam volta do financiamento privado

Partidos médios e pequenos querem mudar a regra do jogo para equilibrar a disputa eleitoral e articulam a volta do financiamento privado de campanhas, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Hoje, o fundo eleitoral privilegia legendas com as maiores bancadas, como PL e PT, concentrando quase R$ 5 bilhões e dificultando a vida dos partidos menores. O debate sobre voltar ao financiamento privado ganha força no Congresso, com críticas e riscos apontados.

Como chegamos até aqui foi por discurso demagógico mesmo. As questões são colocadas de uma maneira às vezes muito simplificada e levam a opções deletérias. Havia o discurso a favor do financiamento público da eleição. Custa dinheiro levar a urna e garantir a segurança dela, montar a estrutura... Tudo isso custa dinheiro. Para haver democracia, deve-se investir também na eleição.

Qual foi a escolha que o país fez? Com representantes pressionados pelos escândalos de caixa dois e de empresas financiando partidos, muito explorados na época da Lava Jato, o país optou por esse custo ser todo do dinheiro público. Isso garantiu aos partidos um dinheiro que eles não precisam se esforçar para fazer, proporcional ao tamanho das bancadas deles.

O PL, por exemplo, tem a maior bancada e ficará proporcionalmente com a maior fatia desses quase R$ 5 bilhões aprovados hoje para investir em 2026. Depois vem o PT e assim sucessivamente. Volta-se agora a discutir a pertinência de pedir a volta do financiamento privado de campanha.

Os partidos médios e pequenos perceberam que é impossível disputar a eleição em pé de igualdade com as maiores bancada, que têm uma fatia infinita de recursos. Os partidos médios e pequenos estão articulando a volta do financiamento privado de campanha. Aquele que tiver um projeto que atrai determinado setor da sociedade ou do empresariado terá recurso.

É uma discussão complexa que está colocada. Hoje, os partidos não precisam suar nada para, sendo grandes, garantir bancada na Câmara e navegarem com muito dinheiro no ano eleitoral e fora dele também. Daniela Lima, colunista do UOL

