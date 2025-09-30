Topo

Papa Leão critica tratamento "desumano" de imigrantes nos EUA

30/09/2025 20h58

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Leão parece ter realizado nesta terça-feira sua crítica mais forte às políticas de imigração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionando se elas estavam de acordo com os ensinamentos pró-vida da Igreja Católica.

"Alguém que diz ser contra o aborto, mas concordar com o tratamento desumano dos imigrantes nos Estados Unidos, não sei se isso é pró-vida", disse o pontífice a jornalistas do lado de fora de sua residência em Castel Gandolfo.

A posição da Igreja Católica de que a vida é sagrada desde a concepção até a morte natural é um dos ensinamentos mais fortes da denominação com 1,4 bilhão de membros.

Leão, o primeiro papa norte-americano, estava respondendo a uma pergunta de um jornalista dos EUA que perguntou sobre a política do país.

A Casa Branca disse que Trump foi eleito com base em suas muitas promessas, incluindo a de deportar estrangeiros ilegais criminosos. "Ele está cumprindo sua promessa ao povo norte-americano", respondeu a porta-voz Abigail Jackson em um comunicado.

Eleito em maio para substituir o falecido papa Francisco, Leão demonstrou um estilo muito mais reservado do que seu antecessor, que frequentemente criticava o governo Trump.

Leão foi questionado sobre uma decisão da arquidiocese de Chicago de conceder um prêmio ao senador de Illinois Dick Durbin, um democrata que apoia o direito ao aborto. A medida atraiu críticas dos católicos conservadores, incluindo vários bispos dos EUA.

"É muito importante olhar para o trabalho geral que o senador tem feito", disse o papa.

"Eu entendo a dificuldade e as tensões, mas acho que, como eu mesmo falei no passado, é importante olhar para muitas questões que estão relacionadas com o que é o ensinamento da Igreja", disse ele.

"Alguém que diz que é contra o aborto, mas diz que é a favor da pena de morte, não é realmente pró-vida", disse o papa.

