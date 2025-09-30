Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de repasses em outubro

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma de pagamentos é organizado de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário.

Normalmente, os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando as datas são adiantadas para garantir que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Calendário do Bolsa Família em outubro

NIS final 1: 20/10

NIS final 2: 21/10

NIS final 3: 22/10

NIS final 4: 23/10

NIS final 5: 24/10

NIS final 6: 27/10

NIS final 7: 28/10

NIS final 8: 29/10

NIS final 9: 30/10

NIS final 0: 31/10

Próximos pagamentos

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): garante que cada lar receba no mínimo R$ 600;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, válido desde setembro.

Condições para permanecer no Bolsa Família

Para seguir recebendo o auxílio, as famílias devem cumprir exigências nas áreas de saúde e educação, como:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar crescimento e estado nutricional de menores de 7 anos;

manter todas as vacinas em dia, conforme o calendário oficial.

O descumprimento dessas regras — como faltas escolares ou vacinas atrasadas — pode levar ao bloqueio temporário do benefício. Por isso, é fundamental manter todas as obrigações em ordem para evitar a suspensão dos repasses.