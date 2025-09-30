Topo

Notícias

Ouro fecha em alta, renova recorde e sobe 17% no trimestre, com temores sobre EUA

São Paulo

30/09/2025 15h13

O contrato mais líquido do ouro encerrou esta terça-feira, 30, em alta, impulsionado pelos temores de paralisação do governo dos Estados Unidos, que contribuem para o sentimento de cautela nos mercados. O movimento contribuiu para valorização de 17% do metal precioso no trimestre, marcado também por tensões geopolíticas e expectativas de redução de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro fechou em alta de 0,47%, a US$ 3.873,20 por onça-troy, renovando maior nível de fechamento, depois de bater máxima a US$ 3.899,20 na madrugada. O metal dourado valorizou 10,2% em setembro e saltou 17,1% no trimestre.

Com a possibilidade cada vez mais alta de um shutdown no governo norte-americano, os investidores procuram um produto mais seguro e menos provável de sofrer oscilações como o ouro.

"O metal precioso está em uma base sólida, tanto como um ativo de proteção, quanto de diversificação", afirma o estrategista da Pepperstone, Ahmad Assiri.

O ouro se destaca ainda mais com a instabilidade do dólar no exterior, outro ativo considerado seguro. Para o CEO do Vere Group, Nigel Green, a diversificação entre os tipos de produtos e os países de onde eles vêm é "mais crítica do que nunca. Ativos alternativos, incluindo o ouro, estão mais uma vez provando seu valor como parte de um portfólio equilibrado."

Green alerta ainda que o possível shutdown do governo dos EUA pode causar danos duradouros ao sentimento do mercado e desestabilizá-lo ainda mais, caso impeça a publicação de dados relativos ao mercado de trabalho. Em evento nesta terça, a dirigente do Fed, Susan Collins, disse que a ausência dos dados será "problemática".

*Com informações de Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse

Chefe do Pentágono critica militares: 'É inaceitável ver generais gordos'

Ministério da Saúde vê 'padrão inédito' nas intoxicações por metanol

Por que a Cisjordânia é central no conflito israelo-palestino?

Tarcísio descarta envolvimento do PCC em adulteração de bebidas

Protestos em Madagascar: jovens da geração Z exigem saída do presidente em meio à crise social

Fux mantém número de deputados para as eleições de 2026; veja quantos são em cada Estado

Trump se reunirá com Milei enquanto vendas de soja podem prejudicar acordo de US$20 bi

Ciro Nogueira diz ser impossível Tarcísio não disputar Planalto em 2026

PF e Tarcísio divergem sobre suposta conexão do PCC com metanol nas bebidas