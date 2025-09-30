OpenAI lança modelo Sora 2 junto com aplicativo estilo TikTok

Topo

A OpenAI lançou nesta terça-feira (30) o Sora 2, seu modelo mais avançado de geração de vídeo até agora, junto com um aplicativo de rede social no estilo do TikTok que permitirá aos usuários adicionar a si mesmos em cenas criadas por Inteligência Artificial (IA) por meio de um recurso chamado "cameos".

A companhia descreveu este lançamento como um grande avanço na Inteligência Artificial para criar cenas de vídeo mais realistas.

O sistema agora pode gerar diálogos sincronizados, efeitos de som e movimentos fisicamente mais precisos, segundo a empresa tecnológica responsável pelo ChatGPT.

"Sora 2 pode agora fazer coisas que eram excepcionalmente difíceis e, em alguns casos, completamente impossíveis para modelos anteriores de geração de vídeo", disse a OpenAI, citando como exemplos rotinas de ginástica olímpica e movimentos de basquete.

Ao contrário de sistemas anteriores que "transformavam objetos e deformavam a realidade" para cumprir com as indicações de texto, Sora 2 se adapta melhor à física do mundo real, afirmou a companhia.

O modelo Sora 2 substitui o Sora do ano passado e é o último movimento na corrida da indústria de Inteligência Artificial, que começou com o lançamento do ChatGPT em 2022.

Na geração de vídeo, a OpenAI enfrenta a dura concorrência de Google, Runway AI e Midjourney, que oferecem aplicativos capazes de produzir clipes curtos em segundos.

Quanto à rede social, baseada no modelo Sora 2, a plataforma permitirá aos próprios usuários aparecer em vídeos gerados por Inteligência Artificial com o que a OpenAI chama de "fidelidade notável" tanto de aparência quanto de voz.

"Acreditamos que um plataforma social baseada nesta função de 'cameos' é a melhor maneira de experimentar a magia do Sora 2", afirmou a companhia.

Na plataforma, os usuários podem compartilhar suas criações de maneira similar ao TikTok e ao Reels do Instagram. Está disponível atualmente apenas por intermédio de convites nos Estados Unidos e no Canadá.

