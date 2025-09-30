Topo

Notícias

Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

30/09/2025 19h14

O Olympique de Marselha goleou o Ajax por 4 a 0 nesta terça-feira (30), no estádio Vélodrome, com três gols marcados antes da meia hora de jogo, incluindo dois do recém-contratado Igor Paixão (ex-Coritiba), pela segunda rodada da Liga dos Campeões. 

O atacante brasileiro deu tranquilidade à sua equipe logo cedo com dois excelentes chutes de longa distância, aos 6 e aos 12 minutos de jogo.

O ponta-direita inglês Mason Greenwood marcou o terceiro aos 26. 

No início do segundo tempo, o centroavante gabonês Pierre-Emerick Aubameyang fechou a goleada (52'), dando o primeiro triunfo ao Olympique nesta edição da Champions, após a derrota por 2 a 1 sofrida diante do Real Madrid na primeira rodada.

Contratado junto ao Feyenoord por 35 milhões de euros (cerca de R$ 218, 5 milhões pela cotação atual), a maior transferência da história do clube de Marselha, Igor Paixão havia começado sua fase no Marselha loge dos gramados, lesionado.

Compreensivelmente, após três meses de ausência, seus primeiros passos foram hesitantes. Mas De Zerbi o vinha escalando regularmente em várias partidas, e sua forma parecia estar gradualmente voltando. 

Nesta terça-feira, o atacante brasileiro finalmente recuperou seu melhor nível, marcando dois gols e comemorando com a torcida antes dos 15 minutos.

stt-cpb/hpa/aam/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Lotofácil: Prêmio estimado é de R$ 6 milhões; confira dezenas sorteadas

Timemania tem prêmio estimado de R$ 29,2 milhões; veja números e time

Prêmio acumulado da Quina é de R$ 10,4 milhões; veja números sorteados

MPF endossa Prefeitura de São Paulo contra andamento da renovação da concessão da Enel SP

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,1 milhões; confira dezenas

Polícia de Berlim busca "minicanguru" à solta na cidade

Cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

Retirada de floresta no arco do desmatamento recua 24% em 2023 e 26% em 2024, diz Esfera

Tottenham empata no fim na visita ao Bodo/Glimt (2-2) pela 2ª rodada da Champions

Juiz declara ilegais as prisões de estudantes pró-Palestina nos EUA