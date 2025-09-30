Aeroporto Santos Dumont é fechado após óleo na pista e voos são cancelados

Um vazamento de óleo na pista do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, provocou atrasos, cancelamentos e desvios de voos que decolariam ou pousariam no local na manhã de hoje.

O que aconteceu

Veículo de inspeção derramou óleo próximo à cabeceira da pista na madrugada de hoje. O local é usado tanto em pousos, na frenagem de aeronaves, quanto durante decolagens. Na manhã de hoje, equipes de manutenção ainda trabalham na limpeza do local.

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Santos Dumont encontram-se suspensas em decorrência de vazamento de óleo na pista de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há operações no aeroporto. As providências para limpeza e liberação da pista já foram tomadas, para garantir a segurança e para que as operações sejam retomadas o mais breve possível.

Infraero, em nota ao UOL

Incidente provocou atrasos, cancelamentos e desvios de voos. Conforme o painel de voos disponibilizado no site do aeroporto, nenhuma aeronave partiu do Santos Dumont na manhã de hoje.

Das 42 partidas programadas das 6h05 às 12h, 20 sofreram atrasos ou foram desviadas, e sete foram canceladas. Não há confirmação de que algum avião tenha decolado da pista do Santos Dumont na manhã de hoje.

Quanto às chegadas, eram 29 programadas das 7h05 às 11h55. Houve apenas uma aterrissagem, conforme a Infraero, que administra o aeroporto. Até a publicação deste texto, foram três desvios, quatro cancelamentos e 14 atrasos.

Veja os voos cancelados

Partidas:

6h30: LA3903 (Latam Airlines), para o Aeroporto de Congonhas, São Paulo

6h45: LA3173 (Latam Airlines), para o Aeroporto de Congonhas, São Paulo

7h45: AD2747 (Azul), para o Aeroporto Internacional de Viracopos, Campinas (SP)

8h: AD2777 (Azul), para o Aeroporto de Congonhas, São Paulo

10h25: G31017 (Gol), para o Aeroporto de Congonhas, São Paulo

11h55: LA3781 (Latam Airlines), para o Aeroporto Internacional de Brasília, Brasília (DF)

Chegadas: