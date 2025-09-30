O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Muita gente ficou em polvorosa porque a paulistaníssima Barra Funda ficou em 3º lugar no ranking dos bairros mais "cool" do mundo feito pela revista internacional de turismo Time Out.

"Cool" é um termo em inglês espalhado pelo mundo que significa descolado ou legal, conforme lembra a reportagem do UOL.

Para a Time Out, a Barra Funda só fica atrás de Jimbocho, em Tóquio (Japão), e Borgerhout, na Antuérpia (Bélgica). O ranking relaciona 39 bairros. Há mais uma entrada brasileira: Botafogo, no Rio de Janeiro, em 29º lugar.

A publicação ressalta que a Barra Funda é a "alma alternativa de São Paulo", onde "o passado industrial encontra uma 'vibe' criativa e inegavelmente descolada".

Nossa destacou critérios que fazem da Barra Funda um lugar tão "cool" para merecer essa honraria internacional. Como uma paisagem de contrastes, restaurantes, bares e cafés, galerias e lojas.

O texto também reconstitui a história do bairro desde a origem incerta do nome.

Há quem defenda que "Barra Funda" vem do italiano "Barafonda" —que significaria um lugar de bastante confusão.

Outros apostam que a expressão designaria a proximidade do terreno com o rio Tietê e o alagamento provocado pela retirada de areia de suas margens.

Momentos-chave que construíram a mística do bairro foram destacados. Como a inauguração da estação de trem Barra Funda em 1875, a instalação do primeiro bonde elétrico da cidade em 1902 e os livros modernistas "Brás, Bixiga e Barra Funda", de Antônio de Alcântara Machado, e "Pauliceia Desvairada", de Mário de Andrade, publicados na década de 1920.

Luxo

O melhor spa da América Latina

Outra conquista paulistana em um ranking internacional na semana que passou: o Asaya Spa, no Rosewood São Paulo, foi reconhecido na premiação global World Spa Awards como melhor spa de hotel do Brasil e da América Latina pela segunda vez consecutiva.

Foi a décima primeira edição do ranking, que é resultado de um ano de pesquisas com profissionais da indústria de wellness e com o público.

Inaugurado em 2024, o Asaya Spa tem parceria com a maison francesa Guerlain e combina práticas e rituais brasileiros com a tradicional abordagem da Guerlain aos cuidados com a pele e terapias regenerativas.

O Asaya Spa tem sete salas de tratamento, um estúdio de fitness de última geração, incluindo espaços para atividades sob demanda como ioga, jiu-jitsu e pilates, além de vestiários que dão acesso às saunas e jacuzzi.

Já constatei mil vezes que em boa parte dos casos a opção pela feijoada "light" é mais um ato de hipocrisia Josimar Melo, Colunista de gastronomia do UOL em seu texto sobre como a feijoada é servida em restaurantes de SP

Religião

Pizzaria com louvor e música gospel

Uma curiosa matéria do UOL destacou a pizzaria Império, no bairro Jardim Helena (zona leste), que se transformou em ponto de encontro de evangélicos, com direito a culto, louvor e muita música gospel ao vivo.

A ideia surgiu há cerca de nove meses quando o proprietário Wallace Clemente Silva e sua sócia e esposa Adriana pensaram em unir fé e culinária. O estabelecimento também abriga uma sorveteria, além da pizzaria.

"Tudo nasceu quando decidimos abrir a pizzaria e a sorveteria, mesmo sem nenhuma experiência. Com fé, colocamos o nome Império e acreditamos que, se Deus estivesse na frente, Ele nos capacitaria", contou Wallace à reportagem.

Segundo o casal, há poucas oportunidades de entretenimento para os evangélicos. E uma pizzaria gospel preencheria uma lacuna. Assim eles criaram o evento Louvorzão com Pizza.

Os cultos musicais acontecem em um sábado a cada dois meses, sempre das 20h às 22h, com apresentações de cantores escolhidos pelos proprietários.

"O Louvorzão com Pizza não é só um evento, é um mover de Deus que une fé, família, amizade e boa comida no calor do forno a lenha", afirma Wallace.

Curiosamente, o serviço da pizzaria não é paralisado quando acontece um Louvorzão. O funcionamento segue normal, com pedidos feitos, servidos e pagos pelos clientes. Um detalhe: na Império não são servidas bebidas alcoólicas.

"Quem vem chega cedo, fica até o final e muitas vezes consome menos do que em dias normais de movimento", explica Wallace. Ele aponta também que o verdadeiro retorno é o aumento do público: "Cada pessoa que participa acaba trazendo mais dez em outra oportunidade".

Arquitetura

O Copan vai virar outdoor

O edifício Copan é, como se diz hoje em dia, um ícone da arquitetura paulistana, projetado por Oscar Niemeyer com colaboração de Carlos Lemos. Só que esse verdadeiro monumento que serpenteia pelo centro de São Paulo pode ter uma nova função: virar um outdoor.

A notícia inusitada surgiu na semana passada. O motivo para transformar o prédio em um painel publicitário de concreto seria arrecadar dinheiro para financiar a restauração da fachada do Copan.

Como a fachada é tombada, foi preciso encomendar pastilhas iguais às originais de uma empresa brasileira, o que elevou o custo da restauração. O custo inicial da reforma total era estimado em R$ 40 milhões.

Os lados noroeste, sudeste e sul já estão reformados. Ainda falta o lado norte, que é o mais difícil.

Você há de se perguntar: mas e a Lei Cidade Limpa?

Pois bem. Para custear o resto da reforma, o edifício usará propagandas na parede exterior por até 3 anos, em um contexto de exceção.

A Prefeitura de São Paulo autorizou a instalação do painel publicitário em 2023, somente para viabilizar a obra, conforme previsto na Lei Cidade Limpa e no Programa Adote uma Obra Artística, que incentiva a preservação de imóveis tombados.

A publicidade no Copan será estática, sem iluminação LED e com 71 m de largura por 28 m de altura.

A propaganda de quase 2.000 m², voltada para a av. Ipiranga, foi autorizada enquanto a cidade debate uma possível flexibilização da Lei Cidade Limpa para permitir painéis de LED em locais específicos da cidade.

Turismo

Estreia da linha Paulistar foi cheia de probleminhas

No último domingo (28), o primeiro dia de operação da Paulistar, três linhas turísticas gratuitas criadas pela prefeitura para facilitar o acesso a parques e museus, foi marcado por falhas em itinerários, desinformação entre passageiros e ônibus vazios.

A reportagem do UOL acompanhou quatro viagens entre 9h e 13h. Em todas, houve problemas no cumprimento dos percursos.

Um exemplo: na linha 2, que promete conectar os parques Ibirapuera, Aclimação e Ipiranga (zona sul), passageiros não conseguiram descer nos pontos indicados.

"O motorista errou demais o caminho. Ele não passou na frente do Sesc Vila Mariana nem no Museu de Zoologia da USP. Acabamos perdendo o passeio", reclamou Adelson Andrade, que pegou o ônibus Paulistar com a mulher, Márcia Torelli.

Um dos motoristas numa das viagens feitas pela reportagem se guiava em uma "cola" feita à mão. Ele teve apenas um dia de treinamento. Em duas ocasiões, esse condutor teve de dar marcha à ré por ter entrado em uma via errada.

Anunciadas na quinta (25), as novas linhas são circulares, com extensões que variam de 17 km a 20 km, e tempo de intervalo de 20 minutos. Rodam as regiões sul, oeste e central, e devem se conectar na estação Paraíso do metrô, sentido centro. Os ônibus são elétricos e a operação acontecerá aos domingos das 8h às 19h.

Porém, o UOL testemunhou uma pessoa esperando por um dos Paulistar por quase uma hora no Paraíso. O ônibus simplesmente não passou: cortou caminho e foi aparecer dois pontos adiante.

Segurança

Vigilância federal

A Polícia Federal (PF) terá uma sala na central de monitoramento do Smart Sampa e acesso às informações e imagens captadas pelas câmeras de reconhecimento facial da capital, usadas para reduzir índices de criminalidade. A ideia é que agora o sistema ajude nas investigações e prisões de foragidos da Justiça.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, um termo de cooperação será assinado, mas a PF não se manifestou até o fechamento desta newsletter. O convênio está em "fase final de tratativas", disse a Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

O programa Smart Sampa tem 40 mil câmeras localizadas em todas as regiões da cidade, e os agentes federais poderão se deslocar até a central para acessar os registros.

