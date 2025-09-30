Nunes sobre metanol em bebidas: problema possivelmente aconteceu no envase

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou hoje que considera que as adulterações de bebidas que causaram intoxicação e mortes por metanol ocorreram "muito possivelmente" na fase de envase.

O que aconteceu

Ocorrência de casos em diferentes partes da cidade reforça a hipótese, segundo Nunes. Em entrevista na Câmara Municipal de São Paulo, o prefeito não quis cravar se o problema se deve a um erro intencional ou não.

Trabalhos da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda do Estado serão "fundamentais" para esclarecer o caso, disse Nunes. O prefeito acredita que, a partir da investigação dos fornecedores dos estabelecimentos que venderam bebidas contaminada (por meio das notas fiscais emitidas), será possível chegar à origem do problema.

Para Nunes, governo federal, governo estadual e administração municipal têm responsabilidades. Ele citou que, enquanto a fiscalização do envase cabe ao Ministério da Agricultura, as vigilâncias sanitárias estadual e municipal são responsáveis por inspeções.

Prefeitura fez 48 inspeções em estabelecimentos que envolvem venda de bebida nos últimos 28 dias. Segundo o prefeito, até agora, foram 45 mil inspeções em estabelecimentos de todas as áreas.

PF e governo de SP divergem

A Polícia Federal afirmou que vai investigar a possibilidade de que o crime organizado esteja envolvido na adulteração de bebidas com metanol. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou a participação do PCC no caso. "Não há evidência de que haja crime organizado nisso", afirmou governador hoje.

Também há divergência sobre o número de casos. Na coletiva organizada pelo governo federal, a secretária de Vigilância em Saúde, Mariângela Simão, informou que seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e outros dez estão em investigação. Entre as suspeitas há cinco na capital, duas em São Bernardo do Campo, uma em Limeira, uma em Itapecerica da Serra e uma em cidade não informada.

Já o governo de SP citou 22 casos, sendo 7 confirmados e 15 em investigação. Segundo a gestão Tarcísio, das cinco mortes com sintomas por intoxicação por metanol, apenas uma foi confirmada e outras quatro estão em investigação.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.