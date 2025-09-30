Topo

Notícias

Nunes sobre metanol em bebidas: problema possivelmente aconteceu no envase

Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 17h31

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou hoje que considera que as adulterações de bebidas que causaram intoxicação e mortes por metanol ocorreram "muito possivelmente" na fase de envase.

O que aconteceu

Ocorrência de casos em diferentes partes da cidade reforça a hipótese, segundo Nunes. Em entrevista na Câmara Municipal de São Paulo, o prefeito não quis cravar se o problema se deve a um erro intencional ou não.

Trabalhos da Polícia Civil e da Secretaria de Fazenda do Estado serão "fundamentais" para esclarecer o caso, disse Nunes. O prefeito acredita que, a partir da investigação dos fornecedores dos estabelecimentos que venderam bebidas contaminada (por meio das notas fiscais emitidas), será possível chegar à origem do problema.

Para Nunes, governo federal, governo estadual e administração municipal têm responsabilidades. Ele citou que, enquanto a fiscalização do envase cabe ao Ministério da Agricultura, as vigilâncias sanitárias estadual e municipal são responsáveis por inspeções.

Prefeitura fez 48 inspeções em estabelecimentos que envolvem venda de bebida nos últimos 28 dias. Segundo o prefeito, até agora, foram 45 mil inspeções em estabelecimentos de todas as áreas.

PF e governo de SP divergem

A Polícia Federal afirmou que vai investigar a possibilidade de que o crime organizado esteja envolvido na adulteração de bebidas com metanol. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou a participação do PCC no caso. "Não há evidência de que haja crime organizado nisso", afirmou governador hoje.

Também há divergência sobre o número de casos. Na coletiva organizada pelo governo federal, a secretária de Vigilância em Saúde, Mariângela Simão, informou que seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e outros dez estão em investigação. Entre as suspeitas há cinco na capital, duas em São Bernardo do Campo, uma em Limeira, uma em Itapecerica da Serra e uma em cidade não informada.

Já o governo de SP citou 22 casos, sendo 7 confirmados e 15 em investigação. Segundo a gestão Tarcísio, das cinco mortes com sintomas por intoxicação por metanol, apenas uma foi confirmada e outras quatro estão em investigação.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Farsul: custo de insumos para produzir leite no RS sobe 0,95%

Nunes sobre metanol em bebidas: problema possivelmente aconteceu no envase

Trem noturno entre Berlim e Paris será extinto após 2 anos

Pressionado pela esquerda, Tarcísio muda agenda e entra na crise do metanol

PF vê possível ligação de ameaças a Dino e milícias digitais