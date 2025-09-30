Topo

Notícias

Nova variante da Covid, chamada de 'Frankenstein', circula por toda a França

30/09/2025 10h03

Uma nova variante da Covid-19 tem circulado por toda a França há algumas semanas. Com o nome científico "XFG", ela é resultado da combinação de várias cepas do coronavírus. A campanha de vacinação contra a Covid-19 começa na França em 14 de outubro.

Essa variante "XFG" recebeu apelidos que fazem referência ao personagem Frankenstein. "Ela tem dois apelidos. Alguns a chamam de Stratus e outros de 'Frankenstein', provavelmente porque é uma espécie de híbrido de subvariantes", explica Antoine Flahault, professor de Saúde Pública da Universidade de Genebra, entrevistado pela RFI.

Devemos temer essa variante? Ela é mais perigosa? "Ainda é Covid-19. Não estou dizendo que é algo banal, mas não há motivo para dar a ela um nome que cause pânico. Temos ondas de gripe que também impactam a sociedade e, em especial, os idosos. E temos ondas de Covid-19. A diferença é que elas não ocorrem apenas no inverno. Podem surgir no início do outono, como é o caso agora", continua ele.

Sintomas semelhantes aos da gripe

Nas últimas semanas, essa variante tem circulado pelo mundo e na França. "Não sei exatamente quando será o pico dessa onda. Parece que, nos Estados Unidos, a onda está um pouco adiantada em relação à Europa, e eles estão agora atingindo o pico, que não é muito alto", acrescenta o professor. "É menos significativo do que as ondas anteriores. É possível que, por volta de meados de outubro, cheguemos ao pico também na Europa e que, depois, haja uma queda."

Segundo Antoine Flahault, os sintomas dessa nova variante da Covid-19 são semelhantes aos de uma gripe.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

Empresa se manifesta sobre queda de homem em centro empresarial

Plano de trégua para Gaza tem apoios e críticas; EUA à beira de shutdown

Ressaca ou intoxicação por metanol? Dor abdominal aguda ajuda a diferenciar

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz para Gaza

Bebida com metanol: especialista alerta para risco de cegueira

Metanol em bebidas pode estar além de SP e PF vai investigar, diz governo

Risco de intoxicação: é possível descobrir antes se meu drink tem metanol?

Após ser preso em flagrante pela CPMI do INSS, presidente da Conafer é liberado sob fiança

Dona de startup é condenada a prisão por fraude de R$931 mi contra JPMorgan

Duas pessoas são presas por falsificar bebidas alcoólicas no interior de SP