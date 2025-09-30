Topo

Notícias

MPF pede que prorrogação de contrato da Enel em SP seja suspensa

Gerador da Enel na rua 25 de Março, na altura do número 850, na região central de São Paulo - Anna Satie - 22.fev.2025/UOL
Gerador da Enel na rua 25 de Março, na altura do número 850, na região central de São Paulo Imagem: Anna Satie - 22.fev.2025/UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

30/09/2025 07h58

O Ministério Público Federal se manifestou a favor da suspensão da prorrogação antecipada do contrato entre a Enel e a Prefeitura de São Paulo.

O que aconteceu

Contrato atual se encerra em 2028 e a prefeitura procurou a Justiça para pedir a suspensão do processo antecipado de prorrogação do serviço. A Enel assumiu controle da Eletropaulo em 2018 e tem sido criticada pela gestão do município por constantes apagões na cidade, principalmente durante as chuvas.

Relacionadas

Intoxicação por metanol: homem de 31 anos perde visão e sofre AVC em SP

Rainha da Cavalgada morreu engasgada no CE: 'Não houve violência', diz pai

Linha-4 Amarela ganhará duas novas estações após renovação de concessão

Prefeitura moveu ação contra concessionária no começo de agosto. A administração de Ricardo Nunes (MDB) alega que uma "profunda revisão dos critérios técnicos, operacionais e ambientais" é necessária. A cidade também pediu que um plano de contingência para a cidade fosse criado, com meta de atendimento e previsão de punição em caso de descumprimento.

O MPF entendeu que a suspensão será válida até uma decisão definitiva sobre o pedido de invalidação do contrato atual da concessionária com a prefeitura. Quem analisa o pedido é a Agência Nacional de Energia Elétrica, mesmo órgão que dava andamento ao pedido de prorrogação antecipada da concessionária.

Se há, como é notório, fortes indícios de prestação inadequada de serviço por parte da concessionária, é imperativo que primeiro a ré Aneel esclareça se tais indícios caracterizam ou não uma violação do contrato atual para depois avaliar se a concessionária preenche os requisitos para uma eventual prorrogação.
Trecho de decisão do MPF

O MPF também pede que a Aneel tomasse decisões com base em estudos que projetem cenários de prorrogação de contrato com a Enel e abertura de nova licitação. A intenção do pedido é considerar qual é o melhor custo-benefício para a cidade.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem feito críticas à companhia, chamando-a, em outros momentos, de "irresponsável" e "mentirosa". Além dos problemas relacionados à falta de energia durante as chuvas, a demora na implementação dos ônibus elétricos na cidade também é apontada por Nunes como culpa da Enel, o que a empresa nega.

Prefeitura de São Paulo ressaltou que, segundo o Tribunal de Contas do Município, a empresa fez cortes de 51,5% no quadro de funcionários. Também segundo a administração, houve queda de 48,7% nos custos operacionais e déficit de 1,52 bilhão em investimentos entre 2018 e 2023.

A Enel foi procurada pelo UOL, mas não se pronunciou sobre a manifestação do MPF até o momento. Em notas anteriores, a companhia afirmou que melhorou indicadores e reduziu o tempo médio de atendimento em 50%. Sobre ônibus elétricos, a companhia também disse que não atrasou contratos e que a prefeitura sabe quais são os prazos de entrega de reformas elétricas nas garagens.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Estados dos EUA devem encerrar programas de nutrição e saúde após cortes de Trump

Explosão suicida contra força paramilitar do Paquistão deixa 10 mortos, segundo autoridades

Aeroporto Santos Dumont é fechado após óleo na pista e voos são cancelados

Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

China: USDA em Pequim mantém projeção de importação de soja em 2025/26

Youtube paga US$ 22 milhões para encerrar processo movido contra Trump por ter tido conta suspensa

Plano de paz para Gaza: especialistas apontam 'egocentrismo de Trump' e dificuldades de aplicação

Jornal Le Monde publica perfil de Celso Amorim, 'diplomata mais experiente e celebrado do Brasil'

Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

Homem que trabalhava em cúpula de centro empresarial de SP cai e morre após vidro quebrar

Alcaraz derrota Fritz e conquista ATP 500 de Tóquio, seu 8º título em 2025