Moura Dubeux eleva vendas líquidas em 6% no 3º tri

30/09/2025 21h21

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Moura Dubeux registrou R$1,1 bilhão em vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 6% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com a prévia operacional divulgada nesta terça-feira.

Os lançamentos do período somaram R$1,3 bilhão, aumento de 21,9% ano a ano, sendo três deles do segmento beach class da empresa, um de alto padrão e um comercial. Entre julho e setembro de 2024, haviam sido quatro lançamentos.

As vendas sobre oferta (VSO) líquidas do grupo, um indicador da velocidade das vendas, caiu 6,3 pontos percentuais no terceiro trimestre, para uma taxa de 25,6%. Nos últimos doze meses, essa linha subiu 0,3 ponto percentual, para 53,1%.

