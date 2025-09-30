Moedor de café elétrico ou manual? Confira modelos para preparar sua xícara
O modo de preparo e a forma de moer o café podem tornar a bebida ainda mais saborosa. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou modelos de moedores manuais e elétricos para ajudar a preparar uma boa xícara de café.
No mercado, há diferentes tipos de moedores disponíveis. São eles:
Manual com lâminas cônicas tem valor intermediário e é mais preciso.
Elétrico comum oferece moagem uniforme.
Elétrico com lâminas cônicas proporciona maior precisão e praticidade, porém é o mais caro dos modelos.
Para ajudar a encontrar o melhor moedor, selecionamos alguns modelos e descrevemos os principais pontos . Confira:
Moedor manual que funciona por meio do mecanismo de manivela
Modelo totalmente desmontável e resistente para lava-louças
Possui base antiderrapante
Com lâminas de cerâmica em formato cônico
Moagem ajustável
Moedor manual com adaptador hexagonal para aumentar a consistência da moagem
Capacidade de 24 gramas
Possui lâmina de cerâmica que pode ser ajustada
Promete render até dois copos em apenas uma moagem completa
Moedor elétrico com acabamento em inox que promete moer até 50 gramas de café por vez
Vem com uma base antiderrapante e tampa transparente
Equipado com lâminas feitas de aço inoxidável
Possui botão com modo "pulsar" e base para enrolar o cordão elétrico
Acompanha colher dosadora
Moedor elétrico promete ser compacto e prático
Capacidade de moer 50 gramas de café
Equipado com lâminas em aço inox
Potência de 150W
Acompanha uma escova para a limpeza
Moedor elétrico que funciona de forma automática, sem precisar das mãos
Possui um recipiente de aço inoxidável
Com cinco níveis de moagem
Possui um botão para ligar, configurar múltiplas moagem
Com alavanca deslizante para selecionar a quantidade de xícaras
Potência de 150W
Moedor com design que bate os grãos de café e até mesmo outros ingredientes
Capacidade de moer até 45 gramas de café em poucos segundos
Tem pés antiderrapantes
Possui lâmina em aço inoxidável
Com tampa transparente que permite visualizar os grãos sendo moídos
Com corpo de aço inox com pintura eletrostática
Botão liga e desliga com iluminação e dispositivo de segurança
Possui lâminas em aço inox
Vem com eservatório para 50 gramas de café
*Com informações de reportagem publicada em 21/07/2023 e 31/07/2025.
