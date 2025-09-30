Moedor de café elétrico ou manual? Confira modelos para preparar sua xícara

O modo de preparo e a forma de moer o café podem tornar a bebida ainda mais saborosa. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL selecionou modelos de moedores manuais e elétricos para ajudar a preparar uma boa xícara de café.

No mercado, há diferentes tipos de moedores disponíveis. São eles:

Manual com lâminas cônicas tem valor intermediário e é mais preciso.

Elétrico comum oferece moagem uniforme.

Elétrico com lâminas cônicas proporciona maior precisão e praticidade, porém é o mais caro dos modelos.

Para ajudar a encontrar o melhor moedor, selecionamos alguns modelos e descrevemos os principais pontos . Confira:

Moedor manual que funciona por meio do mecanismo de manivela

Modelo totalmente desmontável e resistente para lava-louças

Possui base antiderrapante

Com lâminas de cerâmica em formato cônico

Moagem ajustável

Moedor manual com adaptador hexagonal para aumentar a consistência da moagem

Capacidade de 24 gramas

Possui lâmina de cerâmica que pode ser ajustada

Promete render até dois copos em apenas uma moagem completa

Moedor elétrico com acabamento em inox que promete moer até 50 gramas de café por vez

Vem com uma base antiderrapante e tampa transparente

Equipado com lâminas feitas de aço inoxidável

Possui botão com modo "pulsar" e base para enrolar o cordão elétrico

Acompanha colher dosadora

Moedor elétrico promete ser compacto e prático

Capacidade de moer 50 gramas de café

Equipado com lâminas em aço inox

Potência de 150W

Acompanha uma escova para a limpeza

Moedor elétrico que funciona de forma automática, sem precisar das mãos

Possui um recipiente de aço inoxidável

Com cinco níveis de moagem

Possui um botão para ligar, configurar múltiplas moagem

Com alavanca deslizante para selecionar a quantidade de xícaras

Potência de 150W

Moedor com design que bate os grãos de café e até mesmo outros ingredientes

Capacidade de moer até 45 gramas de café em poucos segundos

Tem pés antiderrapantes

Possui lâmina em aço inoxidável

Com tampa transparente que permite visualizar os grãos sendo moídos

Com corpo de aço inox com pintura eletrostática

Botão liga e desliga com iluminação e dispositivo de segurança

Possui lâminas em aço inox

Vem com eservatório para 50 gramas de café

*Com informações de reportagem publicada em 21/07/2023 e 31/07/2025.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.