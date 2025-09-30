Na presença de Lula, STM dá posse à 2ª ministra de sua história

Na presença do presidente Lula, a advogada Verônica Abdalla Sterman tomou posse nesta tarde como ministra do STM (Superior Tribunal Militar) e se tornou a segunda mulher a ocupar um posto nos 217 anos de funcionamento da corte, que é a última instância da Justiça Militar.

O que aconteceu

A advogada foi nomeada pelo presidente Lula (PT) neste ano. A indicação foi realizada em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Seu nome foi aprovado pelo plenário do Senado em agosto. Agora, o tribunal responsável por julgar crimes envolvendo militares terá pela primeira vez duas mulheres em sua composição, sendo uma delas a presidente Maria Elizabeth Rocha.

Lula e representantes dos outros Poderes participam da cerimônia. Estiveram presentes o presidente e o vice Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, além do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

"Capacidade de julgar não tem gênero", diz ministro. O colega exaltou a presidente do STM e a chegada da nova ministra. "A nossa corte, ao acolher mais uma mulher, se mostra alinhada com os valores da modernidade, da equidade e da inclusão. Ela demonstra que a excelência é o único critério que realmente importa. A chegada de Vossa Excelência, ministra Verônica, é a prova cabal de que o mérito, o saber jurídico e o caráter são as únicas credenciais necessárias para ocupar esta cadeira", afirmou Artur Vidigal de Oliveira.

Ministra falou em "apoio da esquerda, da direita e do centro". Agradeceu ainda a Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, que não estava presente, e a Alckmin, que elogiou em público.

Que este marco não seja apenas um símbolo isolado, mas um passo para que o nosso Judiciário, no futuro, não precise mais de datas, de gestos ou de estatísticas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade. Que nossas filhas e netas encontrem um Judiciário em que a igualdade seja um pressuposto, não uma conquista, como deve ser em uma democracia.

Verônica Sterman, ministra do STM

Evento lotou plenário do STM. Mais de 400 convidados confirmaram presença. O plenário do tribunal, porém, só comporta 180 convidados e, com isso, vários dos presentes acabaram assistindo a cerimônia de um outro auditório que foi aberto para o evento.

Lula, Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, e Alexandre de Moraes em posse de nova ministra Verônica Sterman Imagem: Reprodução

STM deve decidir sobre a perda de patentes de militares condenados por tentativa de golpe de Estado. Depois de encerrado o processo no STF, os militares condenados podem ser processados pelo Ministério Público Militar para perder a patente. Entre os condenados do chamado "núcleo crucial" do golpe, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é capitão da reserva, além de quatro generais de quatro estrelas: Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Processo contra eles deve ser movido após o fim da ação no STF. A expectativa é que a punição inédita de perda de patente seja analisada pela Justiça Militar depois de já iniciado o cumprimento das penas dos condenados, ou seja, após o processo ter transitado em julgado e não couberem mais recursos.

Agora ministra, ela teve campanha contrária feita por Bolsonaro. Ele trabalhou nos bastidores contra o nome dela. Verônica é formada em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Ela tem especialização em direito penal econômico pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Possui também pós-graduação na mesma área pelo IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), em parceria com a Universidade de Coimbra (Portugal).

O nome de Verônica Sterman foi aprovado no Senado por 51 votos favoráveis e 16 contrários. A advogada precisava de 41 apoios dos 81 senadores.

O STM é a segunda instância da Justiça Militar, composta por 15 ministros —dez militares e cinco civis. É responsável por julgar crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas. Os ministros recebem um salário bruto de R$ 44 mil.

Juramento da nova ministra Verônica Sterman Imagem: Reprodução

Quem está no STM, além de Verônica