Topo

Notícias

Na presença de Lula, STM dá posse à 2ª ministra de sua história

A advogada Verônica Sterman, ministra do STM - Saulo Cruz - 6.ago.2025/Agência Senado
A advogada Verônica Sterman, ministra do STM Imagem: Saulo Cruz - 6.ago.2025/Agência Senado
Mateus Coutinho
do UOL

Do UOL, em Brasília

30/09/2025 17h18Atualizada em 30/09/2025 17h52

Na presença do presidente Lula, a advogada Verônica Abdalla Sterman tomou posse nesta tarde como ministra do STM (Superior Tribunal Militar) e se tornou a segunda mulher a ocupar um posto nos 217 anos de funcionamento da corte, que é a última instância da Justiça Militar.

O que aconteceu

A advogada foi nomeada pelo presidente Lula (PT) neste ano. A indicação foi realizada em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Seu nome foi aprovado pelo plenário do Senado em agosto. Agora, o tribunal responsável por julgar crimes envolvendo militares terá pela primeira vez duas mulheres em sua composição, sendo uma delas a presidente Maria Elizabeth Rocha.

Lula e representantes dos outros Poderes participam da cerimônia. Estiveram presentes o presidente e o vice Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, o ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias, os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, além do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

"Capacidade de julgar não tem gênero", diz ministro. O colega exaltou a presidente do STM e a chegada da nova ministra. "A nossa corte, ao acolher mais uma mulher, se mostra alinhada com os valores da modernidade, da equidade e da inclusão. Ela demonstra que a excelência é o único critério que realmente importa. A chegada de Vossa Excelência, ministra Verônica, é a prova cabal de que o mérito, o saber jurídico e o caráter são as únicas credenciais necessárias para ocupar esta cadeira", afirmou Artur Vidigal de Oliveira.

Ministra falou em "apoio da esquerda, da direita e do centro". Agradeceu ainda a Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado, que não estava presente, e a Alckmin, que elogiou em público.

Que este marco não seja apenas um símbolo isolado, mas um passo para que o nosso Judiciário, no futuro, não precise mais de datas, de gestos ou de estatísticas para lembrar que mulheres estão presentes em igualdade. Que nossas filhas e netas encontrem um Judiciário em que a igualdade seja um pressuposto, não uma conquista, como deve ser em uma democracia.
Verônica Sterman, ministra do STM

Evento lotou plenário do STM. Mais de 400 convidados confirmaram presença. O plenário do tribunal, porém, só comporta 180 convidados e, com isso, vários dos presentes acabaram assistindo a cerimônia de um outro auditório que foi aberto para o evento.

lula - Reprodução - Reprodução
Lula, Maria Elizabeth Rocha, presidente do STM, e Alexandre de Moraes em posse de nova ministra Verônica Sterman
Imagem: Reprodução

STM deve decidir sobre a perda de patentes de militares condenados por tentativa de golpe de Estado. Depois de encerrado o processo no STF, os militares condenados podem ser processados pelo Ministério Público Militar para perder a patente. Entre os condenados do chamado "núcleo crucial" do golpe, estão o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é capitão da reserva, além de quatro generais de quatro estrelas: Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier.

Processo contra eles deve ser movido após o fim da ação no STF. A expectativa é que a punição inédita de perda de patente seja analisada pela Justiça Militar depois de já iniciado o cumprimento das penas dos condenados, ou seja, após o processo ter transitado em julgado e não couberem mais recursos.

Agora ministra, ela teve campanha contrária feita por Bolsonaro. Ele trabalhou nos bastidores contra o nome dela. Verônica é formada em direito pela PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Ela tem especialização em direito penal econômico pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Possui também pós-graduação na mesma área pelo IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), em parceria com a Universidade de Coimbra (Portugal).

O nome de Verônica Sterman foi aprovado no Senado por 51 votos favoráveis e 16 contrários. A advogada precisava de 41 apoios dos 81 senadores.

O STM é a segunda instância da Justiça Militar, composta por 15 ministros —dez militares e cinco civis. É responsável por julgar crimes militares cometidos por integrantes das Forças Armadas. Os ministros recebem um salário bruto de R$ 44 mil.

juramento - Reprodução - Reprodução
Juramento da nova ministra Verônica Sterman
Imagem: Reprodução

Quem está no STM, além de Verônica

  1. Maria Elizabeth Rocha (presidente; civil)
  2. Francisco Joseli Parente Camelo (tenente-brigadeiro do ar)
  3. Artur Vidigal de Oliveira (civil)
  4. José Barroso Filho (civil)
  5. Odilson Sampaio Benzi (general do Exército)
  6. Marco Antônio de Farias (general do Exército)
  7. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (civil)
  8. Carlos Vuyk de Aquino (tenente-brigadeiro do ar)
  9. Leonardo Puntel (almirante de esquadra da Marinha)
  10. Celso Luiz Nazareth (almirante de esquadra da Marinha)
  11. Carlos Augusto Amaral Oliveira (tenente-brigadeiro do ar)
  12. Cláudio Portugal de Viveiros (almirante de esquadra da Marinha)
  13. Lourival Carvalho Silva (general do Exército)
  14. Guido Amin Naves (general do Exército)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Farsul: custo de insumos para produzir leite no RS sobe 0,95%

Nunes sobre metanol em bebidas: problema possivelmente aconteceu no envase

Trem noturno entre Berlim e Paris será extinto após 2 anos

Pressionado pela esquerda, Tarcísio muda agenda e entra na crise do metanol

Casos de suspeita de intoxicação por metanol terão notificação imediata, determina ministério

Dino diz que 'não há nada de errado' no debate sobre dosimetria das penas pelo 8 de Janeiro

Na presença de Lula, STM dá posse à 2ª ministra de sua história

STF notifica Eduardo Bolsonaro por edital e abre prazo para defesa