Miá Mello: 'Queria envelhecer em paz, pois parece que isso é um defeito'

É inegável que a maturidade impõe desafios maiores às mulheres. Por volta dos 45, 50 anos, elas começam a passar por mudanças hormonais que antecedem a menopausa e afetam a disposição física, o bem-estar, o humor, a libido. Além disso, precisam lidar com pressões impostas por parte da sociedade, que muitas vezes vê o envelhecimento feminino como algo negativo.

A atriz Miá Mello e a jornalista Cris Guterres, que estão prestes a entrar no "clubinho" das pessoas na maturidade, conversaram sobre saúde, bem-estar, menopausa, libido e tabus do envelhecimento com Flávia Alessandra no VivaBem no Seu Tempo, evento do UOL destinado ao público com mais de 45 anos. Questionada sobre qual tabu relacionado ao avanço da idade que gostaria de quebrar, Miá respondeu que seria o tabu de que envelhecer é um problema.

"Para a mulher, parece que envelhecer é um defeito. A gente sofre muita pressão. Se eu pudesse escolher alguma coisa para tirar, seria essa pressão que a gente sofre. Às vezes eu falo: queria envelhecer em paz", disse a atriz, que atualmente está em cartaz com a peça "Mulheres em Chama", que aborda de forma bem-humorada os desafios das mulheres no período pré e pós-menopausa.



A colunista do UOL Cris Guterres concordou com Miá e disse que é preciso naturalizar o envelhecimento, pois as pessoas têm dificuldade em lidar com algumas certezas da vida --como o passar dos anos e a morte. A jornalista defendeu ainda o direito da mulher envelhecer como desejar: de cabelo branco ou pintado, assumindo o corpo ou fazendo ou não procedimentos, sem pressão.

"Não é fácil, mas precisamos lutar pelo direito de sermos livres. Sempre tem alguém querendo dizer o que a gente tem que fazer, o que tem que ser, como a gente deve se comportar. Todo mundo se mete na nossa vida", afirmou Cris Guterres.

Bons hábitos para lidar com a menopausa e envelhecer bem

Apesar de ainda não estar na menopausa, Miá Mello disse que já teve alguns sintomas do climatério —como ondas de calor— e conversou muito com amigas, médicos e a própria mãe para escrever a peça. A atriz entende que adotar hábitos saudáveis é a virada de chave para atravessar essa fase de forma mais tranquila.

Ela contou que pratica atividade física, mas admitiu que sua maior dificuldade é controlar o estresse que, segundo Miá, atrapalha todas as áreas da vida. "O que me mata é como administrar o estresse do dia a dia, é muito difícil".

Já Cris Guterres revelou que adotou novos hábitos no ano passado, após sua ginecologista alertar que a jornalista precisa se preparar para a menopausa —o que incluía praticar atividade física para fortalecer o assoalho pélvico. Então, Cris se matriculou na academia, buscou orientação médica e nutricional e emagreceu 15 kg.

Para controlar o estresse, ela disse que passou a entender que não tem o controle de tudo, principalmente do futuro. "Sou muito ansiosa e busquei fazer meditação, ioga e técnicas de respiração, para entender que não preciso controlar nada."

Libido não é só para fazer sexo

Libido (ou a falta dela) é outra questão comum na vida da mulher na maturidade, que vem carregada de uma cobrança. Cris Guterres disse à Flávia Alessandra que o novo estilo de vida impactou positivamente sua libido: "Tá uma maravilha, melhor do que quando eu tinha 20 anos".

A jornalista reforçou que a libido não se resume a fazer sexo, pois o prazer é importante para tudo na vida: para lidar com as pessoas, ser criativa, ter autoconhecimento. "Não é simplesmente pra gente se sentir bonita e prazerosa para o outro, mas também para nós".

Miá Mello disse que uma das coisas boas do amadurecimento é o autoconhecimento. "É lindo ter experiência e perceber que a libido, principalmente da mulher, é muito mental. Com a idade, a gente entende alguns mecanismos que funcionam e ajudam a alimentar o desejo."

