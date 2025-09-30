Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

A contaminação de bebidas alcoólicas com metanol em São Paulo pode ter sido resultado de ação intencional, afirmou a delegada Fabíola de Oliveira Alves em entrevista ao UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

A crise já matou pelo menos cinco pessoas e mobiliza órgãos de saúde e polícia para rastrear a origem das bebidas e evitar novos casos, com investigações em bairros da capital e cidades da região metropolitana.

Na esfera criminal, nós trabalhamos com o dolo e a culpa. Como estamos só no início da investigação, seria muito prematuro dizer que houve uma culpa do fabricante, do distribuidor ou que foi uma ação intencional.

Eu particularmente entendo ser difícil, nesse tipo de contaminação, dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo ou as consequências que isso pode gerar para o ser humano. Trabalhamos, sim, com a ideia e com a possibilidade de uma ação dolosa, intencional e também culposa, quando não são atendidos os requisitos de prudência, de ser negligente na produção e na distribuição da bebida. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

A delegada explica que o metanol é uma substância industrial e não pode ser usada em bebidas para consumo humano, tornando a contaminação especialmente grave e rara nos seus quase 30 anos de carreira.

O metanol é uma substância utilizada por indústrias químicas. Ele é utilizado para preparação de solventes e de lavagem de tanques, mas não deveria ou não pode ser utilizado em empresas que fabricam bebidas alcoólicas e que vão para o consumo do ser humano. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

Sobre o avanço das investigações, Fabíola relata a identificação de quatro distribuidoras suspeitas e detalha o foco nas diligências para rastrear as origens dos lotes contaminados.

Já identificamos quatro distribuidoras que forneceram bebidas para esse local em que a moça consumiu caipirinha e teve problema na visão. É um início muito importante para nós.

Faremos diligências o mais rápido possível nessas distribuidoras para comprovação de onde elas compraram e adquiriram essas bebidas. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

Fabíola avalia que o padrão de distribuição dos casos dificulta a investigação e reforça a necessidade de rastreamento rigoroso.

Causa-nos estranheza o fato de que as contaminações se deram em bairros diferentes da capital. Isso é um fator que dificulta a nossa investigação, mas estamos empenhados não apenas nessa identificação das distribuidoras e das fabricantes, como também de rastreamento dos lotes de bebidas. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

Sobre possíveis vínculos com organizações criminosas, a delegada afirma que não há, até o momento, relação comprovada com grupos como o PCC.

Hoje eu conversei com o diretor do Deic [Departamento Estadual de Investigações Criminais] que foi o responsável por essa prisão no interior do estado, e a princípio realmente não há qualquer vínculo desses fatos com organizações criminosas. Nossa primeira preocupação, além da retirada dessas bebidas contaminadas de mercado, é justamente identificar as distribuidoras que repassaram essas bebidas para os comércios e depois identificar de quem essas distribuidoras adquiriram. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

Por fim, Fabíola relata o ineditismo do caso, contrastando com adulterações comuns que envolvem apenas troca de conteúdo, e reforça o esforço conjunto para identificar a cadeia de produção e distribuição das bebidas contaminadas.

Eu assumi essa investigação ontem. Nossa Divisão da Saúde Pública sempre combateu a falsificação, que é comum, de rótulos e embalagens. O que é comum? Alguém inserir uma bebida alcoólica, um destilado de péssima qualidade, em uma garrafa de melhor qualidade, mais cara. induzindo o consumidor ao erro quanto ao conteúdo.

Sinceramente, tenho quase 30 anos de profissão e é a primeira vez que vejo a contaminação de bebida distribuída aos consumidores por metanol. Fabíola de Oliveira Alves, delegada

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: