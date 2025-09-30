Topo

Metanol na bebida: bares na Mooca e nos Jardins, em SP, são interditados

O bar Ministrão, nos Jardins, foi um dos estabelecimentos interditados em SP - Reprodução/Estadão
Colaboração para UOL, em São Paulo

30/09/2025 17h08

Pelo menos quatro bares em diferentes regiões de São Paulo foram fechados, hoje, por suspeitas de comercializarem bebidas adulteradas por metanol, que já provocou a morte de cinco pessoas, e deixou outros internados.

O que aconteceu

Foram fechados temporariamente os bares Ministrão, nos Jardins, e o Torres, na Mooca. Os estabelecidos foram interditados após inspeções feitas pela Polícia Civil com o apoio de órgãos de vigilância sanitária do Estado e da Prefeitura.

Também foi interditado uma distribuidora de bebidas localizada na Vila Mariana, na zona sul da capital. Os órgão sanitários ainda fecharam um outro bar que fica em São Bernardo do Campo, cidadã da Grande SP, onde três óbitos já foram confirmados.

Agentes apreenderam dezenas de garrafas de bebidas e conferiram rótulos de diferentes destilados. As bebidas serão periciadas para comprovar se de fato há presença de metanol, substância altamente nociva ao organismo humano.

Torres bar disse colaborar com as investigações da polícia. Por meio de nota, o estabelecimento afirmou que adquire seus produtos em "distribuidoras oficiais e parceiros de longa data, que sempre prestaram serviços de confiança e credibilidade ao longo da nossa trajetória".

Jamais tivemos qualquer ocorrência relacionada a esse tipo de situação e continuamos firmes no nosso compromisso com a segurança, a qualidade e o respeito aos nossos clientes.
Torres Bar, em nota

O UOL não conseguiu contato com os donos do bar Ministrão. O estabelecimento deletou o perfil nas redes sociais. A reportagem tenta confirmar os nomes da distribuidora interditada na Vila Mariana e do bar em São Bernardo do Campo.

