SP confirma 22 casos e interdição de bares por intoxicação com metanol

O Governo de São Paulo anunciou hoje vai interditar de forma cautelar todos os estabelecimentos onde houve consumo de bebidas alcoólicas com metanol. São 22 casos de intoxicação no estado, sendo sete confirmados e 15 em investigação, sendo cinco mortes.

O que aconteceu

Nas contas da gestão Tarcísio, das cinco mortes, apenas uma foi confirmada — na capital — e outras quatro estão em investigação. Assim, são sete casos confirmados e 15 suspeitos. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) não detalhou em quais cidades.

Ontem, porém, o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo havia confirmado dois óbitos e o governo federal mais uma, totalizando três. As vítimas, com mortes por intoxicação confirmadas ontem, são três homens, de 38, 45 e 48 anos.

Governo vai fazer interdição cautelar em todos os estabelecimentos onde houve consumo dessas bebidas. Além disso, foi criado um canal de denúncia só para casos de bebidas adulteradas, no site do Procon-SP, e será criado um gabinete de crise para acompanhar as investigações.

Objetivo é detectar origem da bebida adulterada. O governador afirmou que a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda vão analisar as notas fiscais dos estabelecimentos e cruzar as informações para chegar aos distribuidores.

Vamos buscar descobrir quem comprou de quem, de onde está saindo essa bebida adulterada, quem são os fraudadores, a partir desse cruzamento de informações, saber se o problema está no distribuidor, no estabelecimento que está comprando o material sem a procedência correta, ou em outro elo da cadeia

Tarcísio de Freitas

Governador descartou participação do PCC nos casos. Segundo Tarcísio, não há evidência de que haja ação do crime organizado.

Tem esse negócio em São Paulo, tudo que acontece é o PCC. Tem se especulado sobre a participação do crime organizado nessa adulteração de bebida. Só pra deixar claro, não há evidência nenhuma da participação de crime organizado nisso. Os inquéritos que estão abertos e que estão chegando a pessoas que estão trabalhando com adulteração nessas destilarias clandestinas são pessoas que não têm relação com o crime organizado, são pessoas que fraudam rotineiramente bebidas

Tarcísio de Freitas

Tarcísio diz que primeiro caso foi registrado em 1º de setembro. O caso de contaminação foi de uma pessoa que consumiu a bebida no dia 28 de agosto.

Casos estão ligados ao consumo de diferentes tipos de bebida. Gim, uísque e vodca estão na lista. As bebidas foram consumidas em diferentes lugares, como bares e adegas.

Governo federal coloca PF na investigação

Seis casos foram confirmados na cidade de São Paulo e outros 10 são investigados em quatro municípios, segundo o governo federal. Entre as suspeitas são: 5 na capital, 2 em São Bernardo do Campo, 1 em Limeira, 1 em Itapecerica da Serra, 1 em cidade não informada da ingestão (sendo tratado em Campinas). Outro caso foi analisado e descartado na capital de SP.

PF vai investigar os casos, que podem estar além do estado de SP. "Foi aberto inquérito na Polícia Federal para verificar a procedência dessa droga e a rede possível de distribuição", disse o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em coletiva de imprensa, em Brasília.

"A investigação dirá se tem conexões com o crime organizado", afirmou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. A apuração foi instaurada ontem e, segundo a PF, ainda não se sabe se as bebidas podem ter vindo de adulteração importada.

O rastreamento de possíveis novos casos será feito em parceria com o Ministério da Saúde. "Vamos reforçar com uma nota técnica específica em relação à intoxicação com metanol, [para] a definição de casos suspeitos para as vigilâncias locais, secretarias municipais e estaduais de todo o país: quando deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos", afirmou o ministro Alexandre Padilha.

Há risco de subnotificação. O Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) alertou ainda que o número de casos ser ainda maior, pois nem todos chegam ao conhecimento dos órgãos de vigilância e controle.

Ao todo, dez casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado de São Paulo, segundo o Governo Federal. O total inclui as três mortes. "Diante do caráter inédito da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta a possibilidade de existirem casos ainda não notificados, que seguem sob investigação e aguardam confirmação laboratorial", informou a pasta.