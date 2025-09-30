Meta planeja comprar startup Rivos para impulsionar esforços em semicondutores

Por Jeffrey Dastin e Krystal Hu

(Reuters) - A Meta pretende adquirir a startup de chips Rivos para impulsionar seus esforços internos em semicondutores, informou a empresa nesta terça-feira.

A startup, que é apoiada pelo presidente-executivo da Intel Lip-Bu Tan, foca no projeto de chips baseados na arquitetura RISC-V, uma alternativa de código aberto para as arquiteturas feitas por Arm, Intel e AMD.

A Meta se recusou a divulgar os termos financeiros e a Rivos não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

A Rivos traz experiência na construção de sistemas de inteligência artificial de pilha completa, disse o vice-presidente de engenharia da Meta, Yee Jiun Song, em um post no LinkedIn.

A Meta pretende expandir o trabalho no Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), sua família de aceleradores de chips internos personalizados, disse ele.

A startup de chips estava perto de um novo financiamento com uma avaliação de cerca de US$2 bilhões, disse uma fonte à Reuters anteriormente.

A Meta tem sido um dos maiores clientes da Rivos e estava conversando com a startup sobre um acordo, disse uma segunda fonte familiarizada com o assunto.

A Reuters informou com exclusividade em março que a Meta estava testando seu primeiro chip interno para treinamento de sistemas de IA, conforme a empresa busca reduzir os custos de infraestrutura vinculados a seus gastos com ferramentas avançadas de IA.