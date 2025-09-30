Topo

Notícias

Meta derrota ação antitruste sobre dados de usuários do Facebook

30/09/2025 16h35

Por Mike Scarcella

(Reuters) - A Meta, proprietária do Facebook, convenceu um juiz federal a rejeitar uma ação judicial que acusava a empresa de enganar usuários sobre suas práticas de privacidade a fim de manter o domínio no mercado de redes sociais.

O juiz distrital James Donato concedeu na segunda-feira um julgamento sumário à Meta, cancelando um julgamento que havia sido marcado para novembro. A ordem impediu que um especialista importante testemunhasse para os autores da ação, deixando-os incapazes de provar o dano.

Os advogados dos autores da ação, três usuários do Facebook, não quiseram comentar.

Em um comunicado, a Meta disse que a decisão "confirma o que sabemos desde o início - as alegações dos autores não têm mérito".

O processo alegou que a Meta deturpou suas práticas de proteção de dados para ganhar a confiança do consumidor e suprimir a concorrência.

Os autores da ação argumentaram que os usuários do Facebook mereciam ser pagos por cederem seus dados para usar a plataforma. Eles planejavam chamar o presidente-executivo Mark Zuckerberg para o julgamento, de acordo com os registros do tribunal.

A Meta negou as alegações, dizendo ao tribunal que não é monopolista e que compete de forma justa com plataformas como YouTube e TikTok.

Em janeiro, Donato rejeitou os esforços dos autores de se unirem para processar a empresa com uma ação coletiva, limitando drasticamente o escopo do caso.

O juiz disse que os autores da ação não poderiam confiar nas conclusões de um especialista de que a Meta teria pago aos seus usuários US$5 por mês por seus dados pessoais em um mercado competitivo.

Os reclamantes queriam uma ordem judicial que, segundo eles, restauraria a concorrência no espaço das redes sociais pessoais. Eles também pediram indenizações compensatórias de cerca de US$240 por reclamante.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Ex-mesatenista Hugo Hoyama recebe alta após fazer cirurgia no coração