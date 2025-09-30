Topo

Mercado de trabalho dos EUA se enfraquece e pode enfrentar dificuldades, diz membro do Fed

São Paulo

30/09/2025 08h00

O vice-presidente do Federal Reserve (Fed), Philip Jefferson, disse que o mercado de trabalho dos EUA está se enfraquecendo e poderá enfrentar dificuldades se não receber ajuda.

Em discurso nesta terça-feira, 30, Jefferson também previu que o processo de desinflação nos EUA será retomado após este ano e que inflação voltará para a meta oficial de 2% do Fed nos próximos anos.

Em relação ao crescimento, Jefferson estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA deverá continuar se expandindo em torno de 1,5% no restante de 2025, ou seja, no mesmo ritmo observado no primeiro semestre.

Jefferson, que falou durante a Conferência Internacional de Política Monetária do Banco da Finlândia, ressaltou que as incertezas para sua perspectiva econômica são "particularmente elevadas", devido às políticas implementadas pelo governo Trump e seus efeitos no emprego e na inflação.

"À medida que as mudanças nessas políticas forem finalizadas e tivermos mais tempo para avaliar como estão afetando a economia, espero que parte da incerteza mais ampla em torno da economia dos EUA diminua", afirmou.

