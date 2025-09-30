Topo

Maranhão ganhará primeiro ginásio paradesportivo do Nordeste em 2026

30/09/2025 17h33

O ministro lembrou que o Brasil é hoje a quinta potência mundial do paradesporto, e que o governo federal tem priorizado o investimento na base. 

"A orientação do presidente Lula é que devemos investir naqueles atletas que irão impulsionar o nome do nosso país. E, aqui no Maranhão, a gente teve a audácia de procurar parceiros, buscar patrocinadores que investissem, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que garantissem os recursos para esse projeto. Graças a isso, estamos assinando hoje a ordem de serviço do primeiro ginásio do paradesporto do Norte/Nordeste", acrescentou. 

O Ginásio Paradesportivo do Maranhão vai homenagear o professor de basquete Cláudio Vaz dos Santos, o "Alemão". Ele foi idealizador dos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) e morreu em 2021, aos 86 anos de idade. 

