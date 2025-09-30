Lufthansa enfrenta possível greve após pilotos votarem por paralisação

Por Ilona Wissenbach e Joanna Plucinska

FRANKFURT (Reuters) - A Lufthansa, da Alemanha, poderá enfrentar uma greve em sua principal companhia aérea, depois que o sindicato dos pilotos, VC, informou nesta terça-feira que seus membros haviam votado a favor de uma paralisação em uma disputa sobre pensões.

A votação é a última tentativa do sindicato de pressionar a Lufthansa a concordar com um acordo de aposentadoria mais generoso e ocorre apenas um dia depois que o grupo aéreo realizou seu dia de mercado de capitais, apresentando seu plano para se tornar mais eficiente.

O VC, ou Vereinigung Cockpit, disse em um comunicado que a grande maioria dos membros votou a favor de uma greve, mas não deu nenhum prazo para a ação proposta.

NOVO DESAFIO TRABALHISTA PARA LUFTHANSA

A companhia aérea tem resistido aos apelos para fortalecer os direitos previdenciários e ameaçou transferir mais empregos para suas subsidiárias mais baratas, Discover e City Airlines.

"O foco precisa continuar sendo em soluções compatíveis com o desempenho econômico da Lufthansa Classic", disse Michael Niggemann, chefe de recursos humanos da Lufthansa, em um comunicado.

"Nosso objetivo para as negociações futuras continua sendo o de garantir a viabilidade futura da marca principal Lufthansa Classic a longo prazo."

Ainda assim, a ameaça abre a porta para uma ação trabalhista mais dispendiosa e perturbadora para a Lufthansa, que já enfrentou vários desafios trabalhistas nos últimos anos, enquanto luta para cortar custos e buscar crescimento.

Na segunda-feira, ela revelou planos para cortar 4.000 empregos administrativos até 2030 e estabelecer metas de lucratividade mais altas.

Analistas estavam céticos quanto à possibilidade dos cortes e das novas metas, incluindo uma margem operacional de 8% a 10% entre 2028 e 2030, devido aos desafios atuais.

"Os atrasos de novas aeronaves, a resistência dos sindicatos e a subestimação de possíveis compensações de custos representam riscos para o plano", disse o Deutsche Bank em uma nota após o Dia dos Mercados de Capitais, realizado na segunda-feira em Munique.

Outros disseram à Reuters que é preciso dar mais atenção às realizações de curto prazo -- garantir a estabilidade financeira em 2025 -- em vez de metas de longo prazo que ainda podem mudar.

