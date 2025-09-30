Topo

Louis Vuitton apresenta em Paris coleção cômoda 'como em casa'

30/09/2025 12h06

Louis Vuitton apresentou, nesta terça-feira (30), no Louvre, uma coleção feminina confortável e elegante, como uma viagem à intimidade, no segundo dia da Semana de Moda de Paris.

Nos suntuosos apartamentos onde Ana da Áustria, mãe de Luís XIV, passava os verões, a prestigiada marca francesa apresentou sua coleção primavera-verão 2026: vestidos leves usados como camisolas, casacos amarrados como robes, suéteres e calças fluidas...

Os lenços são usados amarrados na cintura, os turbantes estilizam as silhuetas, tudo em tons pastel muito suaves. Os toques de cor vêm com alguns ornamentos florais ou nos calçados, com botas coloridas de cano baixo.

Entre os convidados do desfile estavam vários famosos, como a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, e as atrizes Ana de Armas, Zendaya e Emma Stone.

Trata-se de uma coleção que celebra a arte de viver e a ideia de "vestir-se primeiro para si mesmo", explicou à imprensa Nicolas Ghesquière, o diretor artístico da marca.

"A atmosfera que quis compartilhar era realmente essa serenidade que se sente quando se está no conforto de casa", destacou o estilista francês. "É como uma viagem pelo seu apartamento", continuou o estilista, assegurando que "é possível se vestir com prazer e sofisticação em casa".

A música do desfile retomava as palavras de "This Must Be the Place" ("Este deve ser o lugar", em português) do grupo Talking Heads, lidas pela atriz Cate Blanchett, para transmitir uma sensação de lar.

mdv/es/meb/dd/aa

© Agence France-Presse

