Liverpool perde para Galatasaray (1-0) na Turquia pela Champions

O Liverpool foi derrotado pelo Galatasaray por 1 a 0 nesta terça-feira (30), em Istambul, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, na principal surpresa do dia no torneio europeu.

Um gol do nigeriano Victor Osimhen de pênalti aos 16 minutos decidiu a partida para os turcos contra um dos favoritos ao título.

Os 'Reds', que sofreram na primeira rodada para vencer o Atlético de Madrid por 3 a 2, seguem sem conseguir fazer funcionar as várias peças contratadas na última janela de transferências.

Apesar de um início de temporada com uma série de sete vitórias entre todas as competições, o Liverpool caiu no último sábado diante do Crystal Palace (2 a 1) no Campeonato Inglês e, nesta terça-feira, sofre sua segunda derrota em apenas quatro dias.

"Mais uma vez, decepcionante, porque você perde e o futebol é sobre vencer, mas para mim foi uma atuação diferente" da do Palace, disse após a partida o técnico do Liverpool, Arne Slot.

Contra o Galatasaray, o time inglês partiu para cima mesmo jogando fora de casa e teve grande chance de marcar quando Hugo Ekitike ficou cara a cara com o goleiro Ugurcan Çakir, mas o atacante francês não conseguiu concluir.

No contra-ataque, Baris Alper Yilmaz foi derrubado na área por Dominik Szoboszlai e o juiz marcou pênalti para o time turco, que não desperdiçou a chance e saiu na frente com a cobrança de Osimhen.

Pouco antes o intervalo, uma bola perdida próximo da área de Ryan Gravenberch quase provoca um segundo pênalti a favor do Galatasaray, mas a falta foi marcada fora da área e a defesa do Liverpool conseguiu afastar o perigo.

No início do segundo tempo, Osimhen ficou frente a frente com o goleiro brasileiro Alisson, que defendeu a finalização do nigeriano, mas se machucou no lance e foi substituído pelo Giorgi Mamardashvili.

Nos 30 minutos finais, Arne Slot colocou em campo o atacante sueco Alexander Isak e o egípcio Mohamed Salah com a esperança de conseguir a virada, mas o Liverpool não conseguiu chegar com perigo à área adversária.

Esta segunda derrota consecutiva deixa os 'Reds' sob pressão antes de visitar o Chelsea no próximo sábado, pelo Campeonato Inglês.

