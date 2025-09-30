Topo

Notícias

Por R$ 90, liquidificador tem copo que promete não manchar nem pegar cheiro

Liquidificador Mondial vem com filtro que ajuda a coar sucos e molhos - Reprodução/ Amazon
Liquidificador Mondial vem com filtro que ajuda a coar sucos e molhos Imagem: Reprodução/ Amazon
do UOL

Colaboração ao Guia de Compras UOL

30/09/2025 16h01

Se você está precisando de um liquidificador novo, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que é sucesso de vendas, o Turbo Power, da Mondial. Só no mês passado, ele atingiu mais de 2.000 vendas na Amazon.

O item é recomendado para bater sucos, vitaminas, shakes e outras bebidas. A seguir, listamos as características do aparelho, segundo seu fabricante, e algumas opiniões de compradores.

O que a Mondial diz sobre esse liquidificador?

  • Tem copo de 1,6 litro feito de material resistente --que não pega cheiro nem cor
  • 550 W de potência
  • Inclui filtro em inox, para coar sucos e molhos
  • As quatro lâminas em inox não enferrujam e são duráveis
  • Tem três velocidades e função "pulsar"
  • Disponível nas cores preta, branca e vermelha e com 110 V e 220 V

O que diz quem comprou?

Com mais de 36 mil avaliações de compradores na Amazon, esse liquidificador tem nota média de 4,6 (do total de cinco). Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou.

Atende às necessidades básicas de um liquidificador. Bate sucos e shakes com frutas congeladas, que é o propósito para o qual o adquiri.
Janaine

Produto bom, com ótimo custo-benefício. Meu filho deixou a jarra cair no primeiro uso, mas nem arranhou e está inteiro. É bem barulhento, mas como uso por alguns minutos e já desligo não é algo que incomoda muito.
Gabriela Pasuch

Tritura gelo muito bem. O ruído é um pouco alto, mas funciona perfeitamente. Copo com ótima capacidade.
Walace Jesus

Pontos de atenção

Entre as principais críticas ao produto, estão o ruído, considerado alto, e a baixa potência para bater alguns alimentos.

Dá para o básico, mas faz muito barulho.
Andreza

É um liquidificador do qual não se pode exigir muito. É para bater coisas leves.
Wesley Correia

O produto veio funcionando perfeitamente, mas ele é muito barulhento.
Bianca

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja em janeiro

Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo

Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

Secretário-geral da ONU pede respeito aos direitos humanos em protestos no Equador

Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse