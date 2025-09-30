Por R$ 90, liquidificador tem copo que promete não manchar nem pegar cheiro
Se você está precisando de um liquidificador novo, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que é sucesso de vendas, o Turbo Power, da Mondial. Só no mês passado, ele atingiu mais de 2.000 vendas na Amazon.
O item é recomendado para bater sucos, vitaminas, shakes e outras bebidas. A seguir, listamos as características do aparelho, segundo seu fabricante, e algumas opiniões de compradores.
O que a Mondial diz sobre esse liquidificador?
- Tem copo de 1,6 litro feito de material resistente --que não pega cheiro nem cor
- 550 W de potência
- Inclui filtro em inox, para coar sucos e molhos
- As quatro lâminas em inox não enferrujam e são duráveis
- Tem três velocidades e função "pulsar"
- Disponível nas cores preta, branca e vermelha e com 110 V e 220 V
O que diz quem comprou?
Com mais de 36 mil avaliações de compradores na Amazon, esse liquidificador tem nota média de 4,6 (do total de cinco). Confira a seguir algumas opiniões de quem o comprou.
Atende às necessidades básicas de um liquidificador. Bate sucos e shakes com frutas congeladas, que é o propósito para o qual o adquiri.
Janaine
Produto bom, com ótimo custo-benefício. Meu filho deixou a jarra cair no primeiro uso, mas nem arranhou e está inteiro. É bem barulhento, mas como uso por alguns minutos e já desligo não é algo que incomoda muito.
Gabriela Pasuch
Tritura gelo muito bem. O ruído é um pouco alto, mas funciona perfeitamente. Copo com ótima capacidade.
Walace Jesus
Pontos de atenção
Entre as principais críticas ao produto, estão o ruído, considerado alto, e a baixa potência para bater alguns alimentos.
Dá para o básico, mas faz muito barulho.
Andreza
É um liquidificador do qual não se pode exigir muito. É para bater coisas leves.
Wesley Correia
O produto veio funcionando perfeitamente, mas ele é muito barulhento.
Bianca
