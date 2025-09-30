Topo

Notícias

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

30/09/2025 18h18

Goleada do Bayern de Munique no Chipre: o time bávaro atropelou o Pafos por 5 a 1 nesta terça-feira (30), em Limassol, pela segunda rodada da Liga dos Campeões, tendo mais uma vez como protagonista o atacante inglês Harry Kane, autor de dois gols.

Kane abriu o placar aos 15 minutos com um chute cruzado após receber de Michael Olise. Pouco depois (20'), o português Raphael Guerreiro ampliou aproveitando assistência de Nicolas Jackson, que marcou o terceiro dos alemães, em mais um passe de Olise (31').

O astro inglês marcou mais um para o Bayern logo em seguida (33') em grande jogada individual, e o Pafos diminuiu antes do intervalo com um belo chute de fora da área de Mislav Orsic (45').

No segundo tempo, o Gigante da Baviera tirou o pé do acelerador, mas conseguiu aumentar a goleada.

Olise foi premiado por sua grande atuação e aproveitou o rebote do goleiro Neophytos Michael após um chute de Jackson para balançar a rede (68').

O início de temporada do Bayern de Munique está sendo avassalador, com 100% de aproveitamento.

O time do técnico Vincent Kompany derrotou o Chelsea por 3 a 1 na estreia na Champions, enquanto no Campeonato Alemão lidera de forma isolada com cinco vitórias em cinco rodadas. Além disso, o Bayern foi campeão da Supercopa da Alemanha em agosto, com vitória sobre o Stuttgart (2 a 1), e avançou para a segunda fase da Copa da Alemanha batendo o Wehen (3 a 2), da 3ª divisão.

Na vitória sobre o Chelsea, há duas semanas, Kane havia sido decisivo com outros dois gols. Na artilharia da Champions, ele só é superado pelo francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, que já marcou cinco vezes no torneio continental.

Levando em conta todas as competições, Kane tem a impressionante marca de 17 gols em apenas nove jogos na temporada 2025/2026.

dr-dam/cb/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Inter de Milão vence Slavia Praga (3-0) em casa pela Champions

Governo israelense confirma polêmico David Zini como chefe do Shin Bet

Promotoria de Nova York pede mais de 11 anos de prisão para P.Diddy

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora