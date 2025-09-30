Topo

Justiça Eleitoral quer transferir seções eleitorais de áreas controladas pelo crime no Rio

Segundo a Justiça Eleitoral, a articulação visa "garantir eleições tranquilas, seguras e livres de interferências" - Antonio Augusto/Ascom/TSE
30/09/2025 16h49

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) divulgou ontem que articula medidas de segurança para as eleições de 2026. Entre elas, está a transferência de seções eleitorais de áreas controladas pelo crime organizado.

Segundo a Justiça Eleitoral, a articulação visa "garantir eleições tranquilas, seguras e livres de interferências" e combater a influência do crime organizado no processo eleitoral.

A iniciativa reúne o TRE-RJ, setores de inteligência das forças de segurança do Estado, Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Procuradoria Regional Federal. Representantes dos órgãos participaram de encontro promovido pelo vice-presidente e corregedor regional eleitoral, Claudio de Mello Tavares. Novos encontros estão previstos para os próximos meses.

Segundo Tavares, a ideia é mudar os locais de votação sem que o eleitor precise se deslocar mais que 1,5 quilômetro de sua residência. "Temos eleitores que votam com medo, tamanha a influência e o poder dos criminosos em algumas áreas do Rio", afirmou.

Para transferir os locais de votação, o órgão deve trabalhar na atualização do mapeamento realizado para as eleições municipais de 2024 e concluir alterações pendentes.

Em outra frente de atuação, o TRE-RJ prevê combater a candidatura de pessoas associadas ao crime organizado ao ampliar o acesso da Justiça Eleitoral a informações sobre candidatos e impedir o registro.

