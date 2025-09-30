Juiz vê discriminação e manda açougue tirar faixa 'petista não é bem-vindo'

A Justiça de Goiás determinou que um açougue em Goiânia retire um cartaz da porta do estabelecimento que dizia "petista aqui não é bem-vindo".

O que aconteceu

O juiz entendeu que a faixa tem "caráter discriminatório". Para o magistrado Cristian Battaglia de Medeiros, o cartaz e as publicações nas redes sociais do açougue violam "os direitos fundamentais" de parte da população e de consumidores que compartilham a "convicção político-partidária discriminada".

A empresa tem 48 horas para retirar o cartaz. Segundo a decisão do juiz, publicações nas redes sociais que tenham mensagens "discriminatórias por convicção político-partidária" também devem ser excluídas. Caso o açougue não cumpra a decisão, pode receber uma multa diária de R$ 1.000 a R$ 100 mil.

O juiz considera que manter o cartaz pode estimular que outros estabelecimentos sigam a prática. "Gerando efeito multiplicador da conduta discriminatória e aprofundando a polarização social, em desrespeito aos valores democráticos", diz um trecho da decisão.

Medeiros afirma que a decisão é provisória. Trata-se de uma tutela de urgência (uma decisão antes do fim do processo judicial), que pode ser modificada. Para isso, fatos novos devem justificar a mudança na determinação, de acordo com o magistrado.

O caso foi levado por um parlamentar ao Ministério Público e ao Procon de Goiás. O deputado estadual Mauro Ruben (PT) apontou que o açougue não pode "excluir consumidores por ideologia". Depois, o MP apresentou o caso à Justiça.

Após a representação do deputado petista, o dono do frigorífico xingou o parlamentar. "Petista aqui não é proibido de entrar no Frigorífico Goiás, não. Não é bem-vindo entrar aqui. Isso não significa que é proibido entrar aqui, seu vagabundo", disse Leandro Batista da Nóbrega. O UOL tentou contato com o estabelecimento por WhatsApp para saber se o açougue gostaria de comentar a decisão e aguarda um retorno.

A Justiça Eleitoral suspendeu venda de produto em açougue, em 2022. O estabelecimento decidiu fazer uma promoção de uma picanha a R$ 22, em alusão ao número de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. A peça da carne, identificada como "picanha mito", ficou conhecida após um churrasco no Palácio da Alvorada em 2021.