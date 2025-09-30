Topo

Notícias

Juiz dos EUA bloqueia temporariamente demissão em massa de funcionários da Voice of America

30/09/2025 10h34

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou temporariamente as demissões de mais de 500 funcionários da emissora pública Voice of America (VOA), acusada pelo governo do presidente Donald Trump de ter um viés esquerdista.

Em sua decisão, o juiz federal distrital Royce Lamberth determinou que as demissões, que deveriam entrar em vigor nesta terça-feira (30), foram suspensas e não deverão ser executadas enquanto aguardam uma sentença definitiva.

O juiz argumentou que o governo Trump não cumpriu com as obrigações da agência governamental responsável pelos meios públicos, a USAGM, que supervisiona a VOA.

O governo tem ganhado tempo, lamentou o juiz.

Em abril, Lamberth havia ordenado ao governo que restabelecesse a cobertura da VOA para que pudesse cumprir seu mandato legal de divulgar informações confiáveis e precisas.

Apesar dessa ordem judicial, a principal assessora da USAGM, Kari Lake, suspendeu administrativamente o pessoal contratado, que representa a maior parte dos serviços da VOA em idiomas diferentes do inglês.

Lake, ex-apresentadora de televisão local no Arizona, é uma fervorosa apoiadora de Trump e lidera a iniciativa do presidente para desmantelar os meios financiados pelo governo, apesar dos embates legais e críticas de que os adversários dos Estados Unidos se beneficiarão.

Em agosto, Lake demitiu 532 jornalistas em tempo integral da VOA. A emissora, que antes transmitia em 49 idiomas, agora produz conteúdo em apenas quatro: mandarim, dari, pashtu e farsi, e apenas cerca de uma hora por dia.

A USAGM foi criada em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial como instrumento do soft power americano.

Seu objetivo é promover a democracia e combater a propaganda antiamericana no exterior por meio de entidades como a VOA, fundada em 1942, Radio Free Europe (1966), o Escritório de Transmissões de Notícias de Cuba, que opera a Rádio e TV Martí (1990), e Rádio Free Asia (1996).

Mas Trump assinou um decreto em março classificando a USAGM, que contava com mais de 3.000 funcionários em 2023, como uma "parte inútil da burocracia federal".

Trump frequentemente ataca os veículos de comunicação e ridicularizou o firewall editorial da VOA, que impede o governo de interferir em sua cobertura, considerada pelo presidente como excessivamente crítica ao governo.

bur-hol/dhw/ad/val/dd/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

Louis Vuitton apresenta em Paris coleção cômoda 'como em casa'

Crianças morrem de malária à espera de remédios retidos pelos EUA

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026

Tony Blair integra plano de Trump para Gaza, apesar da reputação controversa no Oriente Médio

Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai devido a 'problemas físicos'

Moraes acompanha Fux para manter o número atual de deputados em 2026

Escola de São Paulo é vencedora de prêmio de melhores do mundo

Hugo Motta vai acelerar tramitação de oito projetos da área de segurança pública

Desemprego se mantém no mínimo histórico no Brasil

Conab: preço do frete recua com término da colheita de culturas de segunda safra