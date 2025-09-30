Topo

Jornal Le Monde publica perfil de Celso Amorim, 'diplomata mais experiente e celebrado do Brasil'

O jornal francês Le Monde desta terça-feira (30) traz uma entrevista exclusiva com Celso Amorim. "O influente conselheiro especial do presidente Lula", diz o diário na matéria assinada pelo correspondente no Rio de Janeiro, Bruno Meyerfeld.

Aos 83 anos, Amorim é "diplomata mais experiente e celebrado do Brasil" que "conduz a política externa do país", embora não lidere formalmente nenhum ministério. O título de seu cargo é "meio vago", avalia a matéria, mas não esconde o principal: há três décadas esse inseparável "sherpa" do presidente Lula gerencia a política estrangeira nacional de maneira "ativa e altiva". 

O diário lembra que o trabalho de Amorim na diplomacia começou muito antes, no início dos anos 1960, em plena crise dos mísseis de Cuba. Desde então, ocupou cargos de embaixador nas Nações Unidas, em Genebra, e no Reino Unido, e conquistou o recorde de longevidade à frente do Itamaraty: quase dez anos, no governo de Itamar Franco, continuando depois, durante os dois primeiros mandatos de Lula.

O homem do presidente

"Mistura de cultura e simplicidade", com uma "memória fenomenal e um humor hilariante", Le Monde classifica Amorim como "o homem do presidente", em quem Lula confia para os dossiês mais sensíveis e as questões mais delicadas, entre as quais Ucrânia, Gaza, Trump e Venezuela. A principal razão da boa relação entre "o diplomata e o sindicalista", diz a matéria, é que ambos são negociadores natos. O conselheiro especial também é um dos raros que podem e sabem dizer não ao presidente, reitera o texto.

Recapitulando a brilhante carreira de Amorim - da entrada no prestigioso Instituto Rio Branco à missão de negociador-chefe do Brasil nos primórdios da Organização Mundial do Comércio (OMC), até a chegada à alta cúpula do governo brasileiro - Le Monde descreve um percurso digno de um filme. Não por acaso, dois de seus quatro filhos são cineastas, diz o jornal. "A vida é um filme permanente em tempo real", resume Amorim, em entrevista ao Le Monde

